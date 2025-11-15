Sau bảy thập kỷ phát triển, trường đã đào tạo hơn 100.000 kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ, khẳng định vị thế tiên phong trong nghiên cứu – chuyển giao khoa học phục vụ nông nghiệp và kinh tế Việt Nam.

Tại sự kiện, nhà trường công bố định hướng phát triển mới với sứ mệnh kiến tạo hệ sinh thái tri thức – công nghệ cho nền nông nghiệp hiện đại, bền vững, theo tinh thần “Đổi mới để phụng sự cộng đồng – Kết nối để vươn tầm thế giới”.

Trường hướng tới mô hình đại học xanh, số, nghiên cứu và đạt chuẩn quốc tế, tập trung vào hai mũi nhọn chiến lược: Khoa học – công nghệ và đổi mới đào tạo.

Nhà trường đẩy mạnh các lĩnh vực nông nghiệp thông minh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng bền vững; ứng dụng AI, IoT, Big Data, blockchain và công nghệ sinh học để chuyển đổi nền nông nghiệp truyền thống. Các dự án như năng lượng sinh học từ chất thải, giống cây – con thích ứng khí hậu, truy xuất nguồn gốc nông sản… thể hiện định hướng “Nông nghiệp vì hành tinh xanh”.

Trong đào tạo, trường chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình đại học số với hệ thống LMS đồng bộ, 70% môn E-learning, 100% học phần có học liệu số; đồng thời mở ngành mới, chương trình quốc tế và thúc đẩy giáo dục khai phóng. Trường đã ký hơn 150 biên bản hợp tác quốc tế, kết nối hơn 200 doanh nghiệp theo mô hình “đồng kiến tạo” giữa đào tạo – nghiên cứu – chuyển giao – khởi nghiệp.

Xác định tự chủ đại học là nền tảng đổi mới, trường ưu tiên đầu tư hạ tầng, phòng thí nghiệm, nông nghiệp công nghệ cao và phát triển đội ngũ tinh hoa, hướng tới mục tiêu trở thành đại học nghiên cứu uy tín quốc tế vào năm 2045.

Nhà trường được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Ngoài ra, PGS-TS Huỳnh Thanh Hùng được trao Huân chương Lao động hạng Nhì; TS Bùi Ngọc Hùng nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc đánh giá cao nỗ lực của trường trong đào tạo, nghiên cứu ứng dụng và hợp tác quốc tế.

Ông đề nghị nhà trường tiếp tục phát triển các ngành công nghệ cao, thúc đẩy chuyển đổi số, mở rộng hợp tác doanh nghiệp và đầu tư mạnh cho đội ngũ giảng viên, đặc biệt là tiến sĩ, cùng cơ sở vật chất và quản trị tinh gọn, hiệu quả.