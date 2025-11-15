Qua 80 năm xây dựng và phát triển, hiện Trường ĐH Giao thông vận tải có đội ngũ hơn 1.000 cán bộ, giảng viên, người lao động; trong đó có hơn 100 giáo sư, phó giáo sư; 254 tiến sĩ, cùng 34 ngành đào tạo đại học trải rộng từ truyền thống đến hiện đại. Trường đã đào tạo hơn 150.000 kỹ sư, cử nhân, 15.000 thạc sĩ và hàng trăm tiến sĩ cho đất nước. Nhiều người giữ các trọng trách trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế,...

Ông Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông vận tải cho hay, thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030, trường kiên định hiện thực hóa mục tiêu trở thành đại học đa ngành, đa lĩnh vực, khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực giao thông vận tải và đạt chất lượng ngang tầm khu vực châu Á.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường ĐH Giao thông vận tải.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường ĐH Giao thông vận tải. Ảnh: Thanh Hùng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, đây là sự ghi nhận xứng đáng, là niềm vinh dự to lớn nhưng cũng là niềm tin, là trách nhiệm lớn lao mà Đảng, Nhà nước và cả xã hội đặt lên vai thế hệ ngày hôm nay của nhà trường.

Ông Nguyễn Chí Dũng cho hay, Chính phủ xác định 3 đột phá chiến lược, trong đó phát triển khoa học, công nghệ; đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là trụ cột trung tâm, gắn chặt với giáo dục và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, ông Nguyễn Chí Dũng đề nghị Trường ĐH Giao thông vận tải tăng cường đổi mới chương trình đào tạo, tích hợp các nội dung tiên tiến về công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn vào các chuyên ngành cốt lõi như giao thông thông minh, logistics xanh.

Cùng đó, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, ưu tiên các dự án ứng dụng thực tiễn như mô hình giao thông đô thị bền vững, hệ thống quản lý cảng biển tự động,...

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 cá nhân thuộc Trường ĐH Giao thông vận tải, gồm: PGS.TS Nguyễn Thanh Chương, Chủ tịch Hội đồng trường (phải) và TS Lương Xuân Chiểu, Giám đốc Trung tâm Khoa học công nghệ giao thông vận tải (trái). Ảnh: Thanh Hùng.

Đồng thời yêu cầu trường tập trung nguồn lực hình thành các phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu, các trung tâm khoa học công nghệ đẳng cấp quốc tế làm nòng cốt, mở rộng không gian sư phạm và không gian sáng tạo, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tạo “bệ phóng” để sinh viên, giảng viên và doanh nghiệp cùng nghiên cứu, sáng tạo và thương mại hóa kết quả khoa học.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu nhà trường chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ, tăng cường đào tạo tiến sĩ, hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên, xây dựng văn hóa trường học sáng tạo, gắn bó cộng đồng. Ông cũng lưu ý các thầy cô cần tiếp tục là tấm gương. Các em sinh viên cần rèn luyện bản lĩnh, sáng tạo, sẵn sàng cống hiến cho đất nước.