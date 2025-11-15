Ngày 15/11, thầy Nguyễn Thái Phong, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) cho biết nhà trường vừa gửi thư ngỏ đến phụ huynh, các đối tác và đơn vị kết nghĩa, xin phép không nhận hoa và quà nhân dịp ngày 20/11 năm nay.

Theo thầy Phong, đây là lần đầu tiên nhà trường đưa ra chủ trương này. Trong thư ngỏ, tập thể thầy cô bày tỏ mong muốn phụ huynh chuyển lời tri ân thành những món quà thiết thực gửi tặng giáo viên và học sinh tại các vùng vừa bị ảnh hưởng bão lũ ở miền Trung, thông qua các kênh tiếp nhận chính thống.

Trường tiểu học Võ Thị Sáu có thư ngỏ xin không nhận hoa, quà dịp lễ 20/11. Ảnh: G.X

Thư ngỏ nêu, 20/11 năm nay đến đúng thời điểm nhiều gia đình, nhiều trường học ở miền Trung đang khắc phục hậu quả thiên tai; không ít học sinh vẫn thiếu thốn sách vở và dụng cụ học tập để trở lại trường.

"Là những người làm công tác giáo dục, chúng tôi không khỏi khắc khoải khi đồng nghiệp của mình còn nhiều khó khăn để trở lại cuộc sống đời thường, khi học trò các nơi còn gian nan để bước đến trường”, thư ngỏ chia sẻ.

Từ tinh thần đó, tập thể giáo viên – nhân viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu quyết định không nhận hoa, quà trong dịp lễ này.

Học sinh nhà trường trong một tiết học. Ảnh: G.X

Nhà trường cho rằng những món quà phụ huynh gửi về vùng bão lũ chính là “những bông hoa tri ân đẹp nhất”. “Đó cũng là món quà ý nghĩa nhất mà thầy cô Trường Tiểu học Võ Thị Sáu nhận được trong ngày 20/11 năm nay”, thư ngỏ nêu.

Trước đó, cuối tháng 10, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu đã thông báo mở cổng trường cho người dân mang ô tô, xe máy vào gửi nhờ để phòng tránh ngập do bão Fangshen (bão số 12) có thể gây ra. Nhà trường còn bố trí 10 phòng học làm nơi trú tránh bão, lũ cho người dân.