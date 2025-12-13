Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, phường Hạnh Thông, TPHCM đã thông báo đến toàn thể phụ huynh học sinh về lịch học bù để bố trí ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2026.

Thông báo của hiệu trưởng Nguyễn Thị Ngọc Ánh nêu rõ, theo kế hoạch, nhà trường tổ chức cho học sinh nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 vào thứ Năm ngày 1/1/2026 theo đúng quy định. Tuy nhiên, theo nguyện vọng và kiến nghị của phụ huynh, để học sinh và gia đình có kỳ nghỉ lễ trọn vẹn, ý nghĩa, nhà trường sẽ cho học sinh nghỉ lễ thêm thứ Sáu ngày 2/1/2026 và học bù vào thứ Bảy ngày 20/12/2025.

Như vậy, học sinh được nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục, từ thứ Năm ngày 1/1/2026 đến hết Chủ Nhật ngày 4/1/2026.

Học sinh TPHCM.

Trước đó, trong buổi giao ban chuyên môn giáo dục phổ thông học kỳ I năm học 2025-2026, một số lãnh đạo trường học tại TPHCM đặt câu hỏi về việc Tết Dương lịch (1/1/2026) rơi vào thứ Năm, liệu học sinh có thể được nghỉ thêm ngày thứ Sáu (2/1) hay không.

Đại diện Sở GD-ĐT TPHCM nói rằng hiện đã giao quyền chủ động cho các trường, hiệu trưởng có thể quyết định việc cho học sinh nghỉ thêm ngày 2/1. Khi đó, học sinh sẽ được nghỉ 4 ngày, từ thứ Năm (1/1/2026) đến hết Chủ nhật (4/1/2026).

Tuy nhiên, sau đó ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM, cho hay việc nghỉ Tết Dương lịch 1/1/2026 của ngành giáo dục tuân theo quy định của luật lao động và các văn bản chỉ đạo khác của thành phố, không có ngoại lệ so với các ngành khác. Điều đó có nghĩa là học sinh sẽ chỉ nghỉ ngày 1/1/2026.