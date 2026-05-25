Theo phản ánh của ông N. D. T., cơ quan ông đang thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh phó trưởng phòng thuộc sở đối với ông Nguyễn Văn A. Tuy nhiên, ông A. hiện vẫn đang học lớp trung cấp lý luận chính trị và dự kiến đến quý 4/2026 mới hoàn thành chương trình.

Ông T. băn khoăn liệu cơ quan có được thực hiện bổ nhiệm theo quy định tại khoản 2 Điều 30 của Nghị định 334/2025 của Chính phủ hay không.

Đồng thời, ông T. cũng đề nghị làm rõ trường hợp đã hoàn tất quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo quy định của Đảng và pháp luật trước thời điểm nghị định này có hiệu lực nhưng chưa ban hành quyết định bổ nhiệm thì có được tiếp tục thực hiện quy trình hay không.

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nội vụ cho biết, nếu việc thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đã được tiến hành trước thời điểm Nghị định 334/2025 có hiệu lực nhưng chưa có quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thì cơ quan có thẩm quyền vẫn được tiếp tục thực hiện quy trình. Tuy nhiên, người được bổ nhiệm phải hoàn thiện đầy đủ tiêu chuẩn của chức danh theo quy định tại khoản 1 Điều 30 của nghị định này.

Như vậy, với trường hợp công chức đang trong quá trình học Trung cấp lý luận chính trị nhưng quy trình bổ nhiệm đã được triển khai trước thời điểm nghị định có hiệu lực, cơ quan vẫn có thể tiếp tục thực hiện các bước bổ nhiệm theo quy định. Tuy nhiên, cán bộ được bổ nhiệm phải hoàn thiện các tiêu chuẩn còn thiếu theo yêu cầu của chức danh.

Bộ Nội vụ cũng lưu ý, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, công dân nên liên hệ cơ quan chức năng tại địa phương để được hướng dẫn theo thẩm quyền phân cấp.