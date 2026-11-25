Không chỉ gây ấn tượng với phong thái tự tin, anh Bùi Đức Minh (28 tuổi), còn khiến nhiều người bất ngờ khi cùng lúc đảm nhiệm 3 vai trò tại xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ.

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Những ngày qua, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại bài phát biểu của một nam cán bộ trẻ tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ. Phong thái tự tin cùng sự am hiểu về lịch sử, văn hóa quê hương của người đứng trên bục phát biểu khiến nhiều người ấn tượng.

Nhân vật trong đoạn clip là Bùi Đức Minh (28 tuổi), Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Làng Hà. Ngoài đảm nhiệm công việc ở thôn, anh còn là Giám đốc Hợp tác xã Nông sản rau su su và Du lịch Tam Đảo.

Trưởng thôn 28 tuổi và bài phát biểu gây chú ý

Trao đổi với PV VietNamNet, anh Minh cho biết đoạn clip được ghi lại tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và hoạt động hưởng ứng ngày hội văn hóa của thôn Làng Hà.

Hôm đó, sau khi nghe lãnh đạo xã Tam Đảo phát biểu, ghi nhận những kết quả mà tập thể cán bộ và nhân dân trong thôn đạt được trong năm qua, anh Minh lên đáp từ.

Ngoài gửi lời cảm ơn tới các đại biểu, nam trưởng thôn dành thời gian giới thiệu về lịch sử, bản sắc văn hóa cũng như những thế mạnh trong phát triển kinh tế của quê hương.

Phong thái tự tin của Bí thư Chi bộ, trưởng khu dân cư thôn làng Hạ khiến cộng đồng mạng gây sốt. Ảnh: Phúc Khang

Làng Hà là một ngôi làng cổ, có đình làng được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh. Nơi đây còn lưu giữ nhiều cổ vật như kiệu cổ, 4 bộ sắc phong thời Nguyễn và duy trì lễ hội vật truyền thống qua nhiều thế hệ.

Bên cạnh những giá trị văn hóa, anh Minh cũng đề cập đến cây rau su su, cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế của người dân địa phương.

Bài phát biểu tại ngày hội của làng sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Chia sẻ với PV, anh Minh cho biết, bản thân anh đảm nhiệm vai trò Bí thư chi bộ thôn Làng Hà từ tháng 3/2025. Sau một thời gian làm trưởng thôn lâm thời, anh được người dân tín nhiệm bầu làm trưởng thôn chính thức vào tháng 10/2026.

Ở tuổi 28, nam cán bộ trẻ đang cùng tập thể lãnh đạo thôn chăm lo công việc chung của 359 hộ dân với khoảng 1.400 nhân khẩu.

“Đây là niềm vinh dự lớn đối với tôi. Dù còn ít tuổi nhưng tôi đã được bà con ghi nhận những kết quả trong quá trình công tác, tin tưởng và tín nhiệm bầu làm trưởng thôn”, anh Minh chia sẻ.

Theo anh Minh, tuổi trẻ mang đến sự năng động nhưng cũng đặt ra không ít thách thức khi đảm nhiệm công việc ở cơ sở. Bởi ngoài kiến thức, người cán bộ thôn còn cần kinh nghiệm, sự am hiểu về phong tục, tập quán và đặc biệt là cách tiếp cận, vận động người dân.

Thời gian đầu, anh gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, qua quá trình làm việc, tiếp xúc với bà con, nam trưởng thôn dần tích lũy kinh nghiệm và bắt nhịp với công việc.

Trong những kỷ niệm kể từ khi đảm nhiệm công việc ở thôn, điều khiến anh Minh ấn tượng nhất là những giá trị văn hóa, lịch sử được các thế hệ người dân Làng Hà gìn giữ.

Anh Minh chia sẻ, theo lời các cụ cao niên trong làng, ngôi đình ở địa phương đã có lịch sử hơn 300 năm. Hằng năm, lễ hội vật truyền thống không chỉ là dịp để người dân gặp gỡ, giao lưu mà còn thu hút đông đảo du khách và các đô vật về tham dự.

“Trong tháng Giêng vừa qua, khi chúng tôi tổ chức lễ hội vật truyền thống, bà con hưởng ứng rất nhiệt tình, các đô vật và du khách về với thôn rất đông. Đó là một trong những điều khiến tôi ấn tượng nhất trong quá trình làm công việc ở thôn”, anh Minh kể.

Cùng lúc đảm nhiệm 3 vai trò: Bí thư chi bộ, trưởng thôn và giám đốc hợp tác xã, anh Minh cho biết bản thân phải xây dựng kế hoạch làm việc cụ thể theo từng ngày, từng tuần để tránh chồng chéo.

Ngoài nhiệm vụ Bí thư Chi bộ, Trưởng khu dân cư, Bùi Đức Minh còn là giám đốc Hợp tác xã Nông sản rau su su và Du lịch Tam Đảo. Ảnh: NVCC

Công việc ở thôn phải được đảm bảo, trong khi hoạt động của hợp tác xã cũng cần duy trì hiệu quả.

Làng Hà có các hộ dân sinh sống khá tập trung. Tuy nhiên, do đặc thù sản xuất nông nghiệp, với cây rau su su là cây trồng chủ lực, nam trưởng thôn thường xuyên phải có mặt ngoài đồng ruộng.

Có những ngày, anh đi hàng chục lượt qua các cánh đồng quanh làng để kiểm tra, điều tiết nước phục vụ sản xuất cho bà con.

“Tôi phải sắp xếp công việc một cách khoa học, cân đối giữa việc thôn và hoạt động của hợp tác xã để cả hai đều đảm bảo hiệu quả”, anh Minh nói.