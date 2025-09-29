Cào bằng mỗi phụ huynh 1,3 triệu

Phụ huynh lớp 5/9, Trường tiểu học Võ Thị Sáu (P.Tân Hưng, TPHCM) đưa ra bảng kế hoạch và dự trù kinh phí hoạt động năm học 2025-2026 với tổng số tiền dự kiến cần vận động hơn 54 triệu đồng.

Bảng kế hoạch dự trù kinh phí hoạt động gồm 2 phần, gồm: Hoạt động chung của lớp và các con và tri ân quý thầy cô (khoản chi này là hoàn toàn tự nguyện, ban đại diện chỉ thay mặt phụ huynh gửi hoa và quà).

Trong hoạt động chung của lớp dự kiến gửi các cô mua đồ dùng tại lớp như giấy in, bơm mực, bảo trì máy in, hỗ trợ thêm đồ vệ sinh lớp, khăn giấy, quà khích lệ các con học tập… với tổng số tiền là 3 triệu đồng. Trong bảng kế hoạch có ghi chú là gửi giáo viên tiếng Anh hỗ trợ kinh phí soạn và in bài môn tiếng Anh: 4 triệu đồng.

Bảng dự chi và thu của phụ huynh lớp 5/9, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, TPHCM

Dự trù kinh phí trang trí các dịp lễ, tết 2 triệu đồng; Hỗ trợ nước uống cho các đội bóng đá, bóng rổ 2 triệu đồng cả năm học. Quà thưởng cho học sinh có giải nhất cấp trường hoặc giải nhất, nhì, ba cấp thành phố, 10 phần quà trị giá 150.000 đồng/phần, tổng là 1,5 triệu đồng, liên hoan cuối năm ở lớp 6,15 triệu, quà cuối năm cho học sinh 6,15 triệu và dự trù kinh phí hoạt động chung của nhà trường là 10 triệu đồng…

Riêng phần tri ân quý thầy cô, dự kiến kinh phí chi là 23.500.000 đồng. Trong đó hàng tháng hỗ trợ bảo mẫu của lớp là 1,5 triệu đồng. Dự kiến 9 tháng sẽ chi cho khoản nội dung này là 13.500.000 đồng… Ngoài ra quà cho 20/10, Tết nguyên đán, 8/3.

Bảng dự chi cũng nêu rõ tổng số tiền cần chi là 58,3 triệu nhưng do quỹ năm ngoái còn dư 4,2 triệu nên còn thiếu 54 triệu đồng. Nếu chia 41 học sinh thì mỗi học sinh đóng 745.346 đồng. Còn nếu phụ huynh đồng ý cả phần chia đều ra 41 học sinh thì mỗi em đóng 1.318.517 đồng.

Phụ huynh tự ý làm ảnh hướng tới uy tín nhà trường

Ông Phan Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường tiểu học Võ Thị Sáu (P.Tân Hưng, TP.HCM) xác nhận bảng kế hoạch và dự trù kinh phí hoạt động nói trên là của ban đại diện hội phụ huynh lớp 5/9. Nhà trường tìm hiểu thì đã có khoảng 18 phụ huynh học sinh đóng. Sau khi nắm được sự việc ông Phong yêu cầu ban đại diện dừng ngay việc thu tiền, đồng thời trả lại số tiền đã thu cho phụ huynh.

Đáng lưu ý việc phán ánh lạm thu năm nào cũng diễn ra ở Trường Tiểu học Võ Thị Sáu và bị phản ánh. Năm 2022, phụ huynh Lớp 1/3 dự chi 130 triệu tiền quỹ lớp trong năm học 2022-2023, tuy nhiên, phần lớp số tiền này dự kiến dùng để 'chăm sóc' cô giáo và bảo mẫu cùng với quà cho Ban giám hiệu vào các dịp lễ tết.

Năm 2024, phụ huynh lớp 2/9, phản ánh, lớp thu quỹ phụ huynh cào bằng mỗi người 1 triệu đồng, nhưng dự chi không đúng mục đích, nhiều khoản chi phong bì cho giáo viên và bảo mẫu.

Ông Phan Thanh Phong nói, năm nào nhà trường cũng triển khai, quán triệt rất kỹ cho giáo viên và phụ huynh về Thông tư 16, Thông tư 55. Nhà trường có quan điểm chỉ đạo rõ ràng là không thu bất kỳ khoản nào. Nhà trường đã họp trưởng đại diện các lớp nhưng sau khi về lớp ban đại diện của lớp vẫn tự ý làm, tự ý bàn bạc và mà không thông qua giáo viên chủ nhiệm. Khi sự việc vỡ lẽ nhà trường phải chịu trách nhiệm việc này, ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của trường.