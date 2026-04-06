Theo đó, UBND tỉnh Phú Thọ đã có thông báo về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu sau khi kiểm tra thực tế địa điểm đầu tư xây dựng Trường THPT Quang Trung và Trường THPT Nguyễn Văn Chất.

Cụ thể, tỉnh Phú Thọ thống nhất chủ trương tiếp nhận toàn bộ đất đai, cơ sở vật chất hiện có của Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng cũ để bố trí thành lập Trường THPT Quang Trung. Khu đất này nằm tại khu 10, phường Nông Trang có vị trí phù hợp với mạng lưới các trường THPT trên địa bàn.

Khu đất rộng 2ha của Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng cũ được bố trí thành lập Trường THPT Quang Trung. Ảnh: Đức Hoàng

Ngoài ra, tỉnh Phú Thọ cũng quyết định đầu tư xây dựng Trường THPT Nguyễn Văn Chất tại thôn Viên Phương, xã Thổ Tang

Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Sở GD-ĐT được giao phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ và trình UBND tỉnh quyết định thành lập trường. Đồng thời, đơn vị này phối hợp các sở, ngành rà soát, đầu tư, cải tạo và sửa chữa cơ sở vật chất, bảo đảm trường đạt chuẩn quốc gia, đáp ứng nhu cầu dạy và học của học sinh.

Trong đó, các đơn vị được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án giáo dục năm 2026, trong đó có 2 dự án tại THPT Quang Trung và THPT Nguyễn Văn Chất, bảo đảm khởi công trước tháng 9/2026.

Đáng chú ý, cũng theo thông báo trên, Sở GD-ĐT cũng được giao phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát quỹ đất tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương cũ đề xuất phương án khai thác đảm bảo phát huy hiệu quả tối đa vị trí hiện tại của trường.

Nhiều năm nay, trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng trong tình trạng đóng cửa, bỏ hoang. Ảnh: Đức Hoàng

Như VietNamNet đã thông tin, 10 năm qua, Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng không tổ chức khai giảng, số lượng học sinh, sinh viên theo học rất ít khiến ngôi trường hơn 50 năm tuổi bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm.

Đặc biệt, 29 cán bộ, giáo viên nhà trường bị nợ lương, BHXH chậm đóng, nhiều người phải đi phụ hồ, làm thuê theo ngày, thu nhập bấp bênh. Việc này kéo dài từ tháng 9/2024 đến thời điểm hiện tại.

Ngày 6/4, trao đổi với VietNamNet, ông Lương Chí Cường, Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Phú Thọ - đơn vị tiếp nhận bàn giao trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng cho biết, nhà trường đã chính thức tiếp nhận và bắt đầu chi trả lương, chế độ cho 29 cán bộ, giáo viên trên bắt đầu từ tháng 4 theo hình thức hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

"Hôm nay, nhà trường tổ chức họp, thống nhất phương án và phân công công việc theo chuyên môn cho 29 cán bộ, giáo viên trên. Một số trường hợp có thể đảm nhiệm ngay nhiệm vụ giảng dạy hệ cao đẳng, số còn lại sẽ được bồi dưỡng, bổ sung chứng chỉ theo quy định. Phương án trên đã được các bên thống nhất", ông Cường nói.