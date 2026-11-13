Lợi dụng lúc vợ vắng nhà, Kế đã nhiều lần xâm hại tình dục với chính con gái ruột của mình.

VKSND TPHCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Ngô Văn Kế (47 tuổi, quê Ninh Bình) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo cáo buộc, Kế và bà Đỗ Thị H. là vợ chồng, có 3 con gái chung. Năm 2006, vợ chồng Kế từ Nam Định (cũ) vào TPHCM sinh sống.

Đến khoảng tháng 7/2018, lợi dụng những lúc không có ai ở nhà, Kế đã thực hiện hành vi đồi bại với chính con gái ruột của mình.

Sự việc chỉ vỡ lở vào ngày 13/6/2024, khi bà H. dọn dẹp bàn học của con gái thì phát hiện một mảnh giấy ghi lại nội dung bị Kế xâm hại tình dục.

Do thời điểm này Kế đang sinh sống tại xã Hải Phúc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định (cũ), nên ngày 25/6/2024, bà H. cùng con gái đến Công an xã Hải Phúc tố giác hành vi xâm hại tình dục của Kế. Tại đây, Ngô Văn Kế đã khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 16/10/2026, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Văn Kế.

Tại cơ quan điều tra, Kế không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, căn cứ lời khai nhận tội trước đó của Kế tại Công an xã Hải Phúc cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định bị can đã thực hiện hành vi phạm tội như cáo buộc.