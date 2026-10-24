Vợ chồng ông L. ở Hà Nội bị đứa cháu trai cầm liềm, dao tấn công vào các vị trí trọng yếu trên cơ thể. May mắn thoát chết, vợ chồng ông L. xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho đứa cháu trai từng phải điều trị bệnh tâm thần.

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phùng Tuấn Anh (SN 1993, ở Hà Nội) về tội Giết người.

Tuấn Anh vốn có bệnh lý tâm thần do sử dụng ma túy, từng được điều trị tại Bệnh viện tâm thần Trung ương 1 vào tháng 8/2018 – 7/2019 với kết luận: Rối loạn tâm thần sau cai chất gây ảo giác.

Từ tháng 7-8/2020, Tuấn Anh điều trị tại Bệnh viện tâm thần Hà Nội với kết luận: Tâm thần phân liệt thể Paranoid.

Sau đó, bệnh ở giai đoạn ổn định nên Tuấn Anh được cho ra viện, về theo dõi, điều trị ngoại trú tại nhà.

Tấn công bác họ để "giải tỏa"

Theo cáo buộc, khoảng 17h ngày 11/6/2024, khi đang ở nhà, Tuấn Anh phát bệnh, cảm thấy trong người bực tức, khó chịu nên muốn đánh người khác để giải tỏa. Anh ta cầm liềm đi sang nhà ông L. (SN 1954, là bác họ Tuấn Anh) để tìm đánh vợ chồng ông này.

Lo sợ con trai phát bệnh, tấn công người khác, bố đẻ của Tuấn Anh đã đi theo sau.

Khi đó, ông L. và vợ là bà C. đang ngồi nhặt lạc ở sân. Thấy Tuấn Anh xuất hiện với chiếc liềm trên tay, biết cháu lại phát bệnh, ông L. và vợ cùng hô hoán rồi bỏ chạy về phía bếp.

Tuấn Anh cầm liềm đuổi theo, đến khoảng giữa sân thì đuổi kịp bà C., bổ hai nhát trúng đầu và vùng gáy của nạn nhân. Ông L. lao đến giằng liềm của Tuấn Anh để vợ bỏ chạy thì bị Tuấn Anh quay lại dùng liềm bổ nhiều nhát vào người.

Ngay khi đó, ông L. nhặt được một thùng sơn dùng để đỡ và tránh sự tấn công của Tuấn Anh.

Ông L. đẩy cháu ngã xuống cạnh giếng và giật được liềm trên tay bị can. Tuấn Anh vớ con dao rựa đang để trên nắp giếng, lao vào tấn công bác. Khi hai người giằng co, Tuấn Anh chém 8 nhát vào người ông L.

Thấy vậy, bố đẻ của Tuấn Anh lao vào ôm giữ con, khống chế và đưa về nhà.

Sau vụ việc, người dân giúp ông L. băng bó vết thương và đưa ông đi cấp cứu. Tối hôm đó, con dâu ông L. đã đến cơ quan công an trình báo.

Hậu quả, vụ việc khiến ông L. tổn hại 21% sức khỏe, còn bà C. bị mất 2% sức khỏe.

Về phía Tuấn Anh, ngày 26/9/2024, cơ quan điều tra quyết định giám định pháp y tâm thần đối với bị can. Kết quả cho thấy: “Trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định, Tuấn Anh bị bệnh trạng thái loạn thần di chứng và khởi phát muộn do sử dụng chất gây ảo giác… Bị can mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.

Ngay sau đó Tuấn Anh được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Đến ngày 17/7/2026, VKSND TP Hà Nội ra quyết định đình chỉ thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với bị can Phùng Tuấn Anh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với hành vi dùng dao rựa và liềm tấn công vào những vị trí trọng yếu trên cơ thể các nạn nhân của Phùng Tuấn Anh có dấu hiệu phạm tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, VKSND TP Hà Nội cho rằng bị thực hiện hành vi vào ngày 11/6/2024, khi Luật Quản lý, sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ năm 2024 chưa có hiệu lực, nên không đề cập xử lý.

Về trách nhiệm dân sự, vợ chồng ông L. không yêu cầu bồi thường và có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho đứa cháu trai đã tấn công mình.