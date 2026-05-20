Với đặc thù địa bàn miền núi, những năm qua, phường Mộc Sơn (Sơn La) đẩy mạnh chuyển đổi số, truyền thông và giảm nghèo thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững nhằm nâng cao khả năng tiếp cận thông tin cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Thông qua việc tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, các nhóm Zalo cộng đồng, mạng xã hội, các buổi sinh hoạt tổ, bản và họp dân, nhận thức của người dân Mộc Sơn đã có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt trong việc thay đổi tư duy làm kinh tế gắn với du lịch cộng đồng.

Cùng với chính quyền và các hội đoàn thể, đội ngũ người có uy tín tại các tổ, bản cũng phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Bằng uy tín và sự gần gũi với cộng đồng, người có uy tín đã trực tiếp hướng dẫn bà con gìn giữ nghề truyền thống, bảo vệ môi trường, quảng bá hình ảnh địa phương trên nền tảng số.

Nhờ được tiếp cận thông tin thường xuyên qua các kênh, nhiều hộ dân chủ động, tích cực tham gia phát triển du lịch như chỉnh trang nhà cửa, cải tạo cảnh quan và mạnh dạn đầu tư làm homestay. Người dân biết sử dụng điện thoại thông minh để chụp ảnh, quay video, đăng tải hình ảnh về cảnh đẹp, lễ hội, ẩm thực và sản phẩm truyền thống lên Facebook, Zalo, TikTok nhằm quảng bá du lịch địa phương.

Giảm nghèo thông tin từng bước thay đổi tư duy, hành động của người dân.

Trên địa bàn phường Mộc Sơn có 6 dân tộc Kinh, Thái, Mường, Mông, Dao, Tày cùng sinh sống, tạo nên sự đa dạng về bản sắc văn hóa. Những lễ hội, nghề truyền thống, điệu múa dân gian được đồng bào gìn giữ qua nhiều thế hệ và trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, góp phần đưa hình ảnh vùng đất, con người Mộc Sơn đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.

Đồng bào các dân tộc ở Mộc Sơn còn lưu giữ nhiều nghề thủ công như đan lát, dệt thổ cẩm và chế biến các món ẩm thực dân tộc. Từ đôi bàn tay khéo léo, cần cù đã tạo nên những sản phẩm thổ cẩm rực rỡ sắc màu với hoa văn tinh tế, mang đậm dấu ấn văn hóa vùng cao.

Nhằm bảo tồn và phát huy nghề dệt truyền thống, bà Hoàng Thị Loát đã thành lập Hợp tác xã Làng nghề thổ cẩm Hoàng Long với 21 thành viên. Nhiều sản phẩm thổ cẩm của hợp tác xã hiện đã trở thành quà lưu niệm được du khách yêu thích khi đến Mộc Sơn.

Theo bà Hoàng Thị Loát, trước đây sản phẩm làm ra chủ yếu tiêu thụ trong vùng, ít người biết đến. Từ khi được tập huấn kỹ năng quảng bá trên nền tảng số, các thành viên hợp tác xã đã biết giới thiệu sản phẩm qua Facebook, Zalo, livestream bán hàng và kết nối với khách du lịch. Nhờ đó, lượng khách tìm đến tham quan, trải nghiệm và mua sản phẩm ngày càng tăng, tạo thêm việc làm và thu nhập cho nhiều phụ nữ địa phương.

Gắn bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế du lịch, phường Mộc Sơn cũng hỗ trợ phục dựng, tái hiện nhiều lễ hội truyền thống và xây dựng các mô hình trải nghiệm văn hóa cộng đồng. Nổi bật là không gian văn hóa “Sắc màu Mộc Sơn”, nơi tái hiện sinh động nét đẹp văn hóa của các dân tộc trên địa bàn thông qua trang phục, nghề truyền thống, nhạc cụ và các hoạt động trải nghiệm dân gian, tạo thêm điểm nhấn cho du lịch cộng đồng địa phương.

Nhờ công tác truyền thông và giảm nghèo về thông tin được địa phương triển khai sâu rộng, người dân Mộc Sơn ngày càng chủ động hơn trong phát triển du lịch cộng đồng. Các hoạt động tuyên truyền còn góp phần giúp người dân hiểu rõ hơn giá trị của văn hóa truyền thống trong phát triển kinh tế. Thay vì để nghề truyền thống mai một, nhiều gia đình đã chủ động truyền dạy nghề dệt, nghề đan lát cho con cháu, xem đây là hướng tạo sinh kế bền vững gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Từ những chuyển biến trong nhận thức và hành động, người dân Mộc Sơn đang từng bước chủ động tiếp cận công nghệ, quảng bá hình ảnh quê hương và phát triển các sản phẩm du lịch cộng đồng, làng nghề truyền thống. Công tác giảm nghèo thông tin giúp bà con tiếp cận tri thức, kỹ năng số, góp phần thay đổi tư duy phát triển kinh tế, mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập và xây dựng đời sống ngày càng khởi sắc ở vùng du lịch Mộc Sơn.