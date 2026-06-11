“Mỹ sẽ giáng đòn rất mạnh vào Iran (hải quân, không quân, radar, phòng không và tất cả các hình thức phòng thủ khác cũng như hầu hết khả năng tấn công của họ đều đã bị triệt tiêu!), rất dữ dội tối nay”, Tổng thống Trump viết trong một bài đăng mới trên mạng xã hội Truth Social hôm nay (11/6).

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA-EFE

Theo hãng tin CNN, ông Trump cũng cho biết Mỹ sẽ thâu tóm đảo Kharg và các cơ sở hạ tầng dầu mỏ khác của Iran. Đảo Kharg, hòn đảo nhỏ bé ở Vịnh Ba Tư là huyết mạch kinh tế của Iran và là nơi xử lý khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của quốc gia Hồi giáo này.

“Vào một thời điểm nào đó trong tương lai không xa, chúng tôi sẽ chiếm đảo Kharg và các cơ sở hạ tầng dầu mỏ khác cũng như nắm quyền kiểm soát hoàn toàn thị trường dầu khí của họ, giống như chúng tôi đã làm với Venezuela, điều đang mang lại lợi ích to lớn cho cả Venezuela và Mỹ”, lãnh đạo Nhà Trắng nhấn mạnh.

Ông Trump đăng tải cảnh báo trên sau khi các lực lượng Mỹ và Iran tấn công lẫn nhau ngày thứ 2 liên tiếp, đẩy Trung Đông đến gần hơn tới nguy cơ tái bùng nổ một cuộc xung đột toàn diện. Cuộc tấn công của Mỹ vào Iran kéo dài đến sáng 11/6 dường như dữ dội và lan rộng hơn so với ngày trước đó.

Iran công bố rất ít thông tin về mức độ thiệt hại, đồng thời tuyên bố đã giáng đòn đáp trả vào các mục tiêu Mỹ ở Kuwait, Bahrain và Jordan giống như ngày 10/6.

Quân đội Mỹ tiếp tục thực thi lệnh phong tỏa các cảng của Iran và hôm 11/6 thông báo đã bắn tên lửa vô hiệu hóa một tàu hàng đang cố gắng vận chuyển dầu mỏ của Tehran.

Cùng ngày, một quan chức Ấn Độ cho hay một cuộc tấn công của Mỹ vào một tàu buôn khác hồi đầu tuần này đã khiến 3 thủy thủ Ấn Độ thiệt mạng.