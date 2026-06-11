Trong thông cáo đăng tải trên mạng xã hội X hôm nay (11/6), Cơ quan Quản lý eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA) vừa được Iran thành lập tháng trước để giám sát cách thức mới cho việc quá cảnh trên tuyến đường thủy chiến lược này, cho hay: “Vì căng thẳng do lực lượng Mỹ trong khu vực gây ra và thông báo của các lực lượng vũ trang Iran đêm qua, eo biển Hormuz sẽ bị đóng cửa cho đến khi có thông báo mới”.

Các tàu thuyền ở eo biển Hormuz, gần bãi biển Bandar Abbas của Iran. Ảnh: ISNA/WANA

Theo hãng tin CNN, PGSA cũng lưu ý “những đối tượng đã nhận giấy phép quá cảnh được yêu cầu kiên nhẫn và chờ hướng dẫn thêm” từ cơ quan này.

Sau khi Mỹ phát động các cuộc tấn công mới vào Iran hôm 10/6, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố eo biển Hormuz hiện sẽ “đóng cửa đối với tất cả các tàu thuyền”. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã bác bỏ tuyên bố của Iran, khẳng định các tàu thương mại vẫn tiếp tục ra vào eo biển bất chấp sự phủ nhận của IRGC.

Trước đó, Tehran khẳng định tuyến đường thủy chiến lược này vẫn mở, nhưng chỉ dành cho các tàu thuyền phối hợp việc đi lại với chính quyền Iran. Mỹ đã cảnh báo các nhà khai thác tàu không được hợp tác với PGSA.

Eo biển Hormuz đã bị tắc nghẽn trong nhiều tháng qua do xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran. Công ty dịch vụ tài chính JPMorgan ước tính lưu lượng giao thông qua eo biển này hiện chỉ còn 15% so với mức trước xung đột.

Trong một diễn biến riêng rẽ cùng ngày 11/6, đài truyền hình nhà nước Iran IRIB đưa tin một tàu chuyên chở “hàng hóa thiết yếu” đã bị trúng đạn pháo của Mỹ trên đường từ thành phố Khasab, băng qua eo biển Hormuz ở Oman hướng tới thành phố Sirik của Iran.

Theo Thủ hiến Sirik Reza Shahidian, tàu “bị trúng đạn pháo của kẻ thù ở cách Khasab 5 hải lý”. Quan chức này nói lúc gặp nạn, trên tàu hàng nặng 150 tấn có 5 thành viên thủy thủ đoàn và tất cả họ đều được các tàu đi ngang qua cứu sống, rồi đưa đến Oman.

Hình ảnh được IRIB và các phương tiện truyền thông khác chia sẻ cho thấy một phần tàu bị chìm giữa đại dương.