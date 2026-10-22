Theo đài NBC, quân đội Mỹ đã bắt đầu âm thầm rút binh sĩ khỏi các căn cứ trên khắp Trung Đông, trong khi Washington cũng yêu cầu các nhân viên ngoại giao rời khỏi một số cơ quan đại diện ở khu vực này.

Đài NBC ngày 21/10 dẫn lời hai quan chức Mỹ cùng hai nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết, các binh sĩ Mỹ đồn trú tại Jordan, Qatar và Kuwait nằm trong số những lực lượng được lệnh di dời. Song, Washington vẫn duy trì sự hiện diện hạn chế tại các căn cứ trong khu vực, bao gồm cả những nhân sự phụ trách hệ thống phòng không và an ninh.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 21/10 thông báo Đại sứ quán Mỹ tại Ảrập Xêút đang thực hiện “lệnh sơ tán bắt buộc”, đồng nghĩa với việc cơ quan này sẽ chỉ duy trì hoạt động với đội ngũ nhân viên làm nhiệm vụ khẩn cấp. Ảnh: Corbis

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã yêu cầu các nhân viên đại sứ quán không thiết yếu cùng gia đình của họ rời khỏi Ảrập Xêút, với lý do nhóm Houthi được Iran hậu thuẫn tại Yemen đang gia tăng bắn phá vào các sân bay dân sự và cơ sở hạ tầng trọng yếu khác ở quốc gia này.

Theo NBC, những bước rút nhân sự này có nhiều điểm tương đồng với công tác chuẩn bị do Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ từng thực hiện trước các cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel vào Iran hồi tháng 2.

Trước cuộc tấn công ngày 28/2, Lầu Năm Góc đã rút một lượng lớn binh sĩ Mỹ khỏi các căn cứ ở Trung Đông có nguy cơ bị tập kích cao nhằm bảo vệ họ trước khả năng Iran trả đũa. Tehran khi đó đã cáo buộc Washington sử dụng người dân tại Vùng Vịnh làm “lá chắn sống” sau khi hàng nghìn quân nhân Mỹ tìm nơi trú ẩn tại các khách sạn và tòa nhà văn phòng dân sự.

Phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Timothy Hawkins đã từ chối bình luận về các thông tin di chuyển quân nêu trên. Ông Hawkins lưu ý các lực lượng Mỹ thường xuyên được tái bố trí nhằm “tối ưu hóa khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ” và luôn trong tư thế sẵn sàng bảo vệ nhân sự cũng như lợi ích của Mỹ.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott đã bác bỏ các thông tin cho rằng Washington đang chuẩn bị rút thêm nhân viên ngoại giao khỏi Vùng Vịnh. Ông Pigott khẳng định đó là những thông tin “không chính xác”.

Diễn biến mới xuất hiện trong bối cảnh có thông tin các quan chức quân sự cấp cao của Mỹ đã trình lên Tổng thống Donald Trump các phương án thực hiện những đợt tấn công mới nhắm vào Iran. Theo NBC, những đề xuất này bao gồm việc tấn công các cơ sở hạt nhân, các công trình ngầm và những hòn đảo chiến lược của Iran, trong đó có đảo Kharg, một trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng và đảo Qeshm nằm tại eo biển Hormuz.

Một số cố vấn của ông Trump, bao gồm cả Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth được cho đã ủng hộ việc nối lại các hoạt động quân sự nhằm gia tăng áp lực lên Tehran. Tuy nhiên, những người khác đã lên tiếng cảnh báo về việc phát động thêm một chiến dịch quân sự quy mô lớn khác mà không có mục tiêu được xác định rõ ràng.

Ông Hegseth đã có chuyến thăm bất ngờ tới Israel hôm 19/10 và hội đàm kín với Thủ tướng Benjamin Netanyahu chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử Quốc hội Israel vào ngày 27/10. Ông Netanyahu đang tìm kiếm thêm một nhiệm kỳ lãnh đạo nữa giữa lúc vấp phải sự chỉ trích ngày càng tăng về cách ông xử lý các cuộc xung đột tại Dải Gaza và với Iran. Ông Trump đã công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực tái tranh cử chức Thủ tướng Israel của ông Netanyahu.

Trước đó trong tháng này, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa kỳ nhiệm kỳ ở Mỹ vào ngày 3/11, đồng thời khẳng định sử dụng sức mạnh quân sự vẫn là một phương án nếu các nỗ lực ngoại giao thất bại.

Ông Netanyahu cũng loại trừ khả năng thực hiện các vụ tập kích mới trước cuộc bầu cử tại Israel, nhưng hôm 18/10 đã tuyên bố Israel sẵn sàng tấn công Iran ngay cả khi không có sự tham gia của Mỹ.