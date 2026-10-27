Ngày 26/10, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm TS.BS Nguyễn Ngọc Hùng giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện, phụ trách chuyên môn.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà chúc mừng TS.BS Nguyễn Ngọc Hùng được giao nhiệm vụ mới, đồng thời ghi nhận đóng góp của các thế hệ cán bộ Bệnh viện Bạch Mai.

Thứ trưởng đề nghị bệnh viện tiếp tục phát huy thế mạnh chuyên môn, phát triển kỹ thuật cao, đẩy mạnh nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật; đồng thời đổi mới quản trị, phân định rõ trách nhiệm, tăng cường phối hợp, bảo đảm an toàn người bệnh, sử dụng hiệu quả nguồn lực và xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, lấy người bệnh làm trung tâm.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà (phải) trao quyết định cho TS.BS Nguyễn Ngọc Hùng. Ảnh: Thế Anh.

PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục phát triển chuyên môn sâu, đổi mới quản trị và nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

Theo định hướng của bệnh viện, các thành viên Ban Giám đốc cần phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm; tăng cường phối hợp, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, bảo đảm các nhiệm vụ chuyên môn được triển khai đồng bộ và hiệu quả

TS.BS Nguyễn Ngọc Hùng hiện là Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Tiêu hóa. Ông tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Hà Nội năm 1998, được đào tạo bác sĩ nội trú tại Việt Nam và Cộng hòa Pháp giai đoạn 1999-2003. Năm 2012, ông bảo vệ luận án tiến sĩ y học chuyên ngành Phẫu thuật Tiêu hóa tại Đại học Y Hà Nội.

Trong quá trình công tác, ông từng làm cán bộ Bộ môn Ngoại, Đại học Y Hà Nội (2003-2005); bác sĩ Khoa Phẫu thuật Cấp cứu Tiêu hóa, Bệnh viện Việt Đức (2005-2017); bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Bạch Mai (2017-2020). Từ năm 2020 đến ngày 28/12/2023, ông giữ chức Trưởng khoa Phẫu thuật Tiêu hóa - Gan mật tụy, sau đó được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 29/12/2023.