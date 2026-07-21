Hiện nay, tại Hà Nội có những cơ sở y tế nào có thể xin giấy chuyển tuyến lên Bệnh viện Bạch Mai? Tôi muốn biết những quy định về thông tuyến, chuyển tuyến mới nhất, cùng với danh sách mã bệnh được thông, chuyển tuyến. Nếu người nhà của tôi đáp ứng đủ yêu cầu để chuyển lên tuyến trên nhưng cơ sở y tế muốn giữ bệnh và không làm giấy chuyển thì tôi xử lý như thế nào? (Nguyễn Minh Đạt, Hà Nội)

Căn cứ Thông tư 01/2025 của Bộ Y tế hướng dẫn thi hành Luật BHYT, việc chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám chữa bệnh BHYT được thực hiện khi đáp ứng yêu cầu chuyên môn hoặc cơ sở khám chữa bệnh không đủ khả năng điều trị.

Cụ thể, người bệnh có thể được chuyển:

- Giữa các cơ sở khám chữa bệnh cùng cấp

- Từ cơ sở khám chữa bệnh cấp ban đầu lên cơ sở cấp cơ bản

- Từ cơ sở cấp cơ bản lên cơ sở cấp chuyên sâu

- Từ cơ sở khám chữa bệnh cấp ban đầu lên thẳng cơ sở cấp chuyên sâu nếu tuyến cơ bản trong tỉnh không đáp ứng được chuyên môn

- Chuyển ngược về tuyến dưới khi người bệnh đã điều trị ổn định hoặc để tiếp tục quản lý các bệnh mạn tính.

Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khám cho bệnh nhân. Ảnh: Thạch Thảo

Như vậy, các cơ sở khám chữa bệnh BHYT ban đầu, trung tâm y tế, bệnh viện cấp cơ bản và các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn Hà Nội đều có thể lập giấy chuyển người bệnh lên Bệnh viện Bạch Mai khi vượt quá khả năng chuyên môn theo quy định.

Ngoài ra, Thông tư 01/2025/TT-BYT cũng quy định danh mục bệnh được chuyển lên cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu, danh mục bệnh được sử dụng giấy chuyển tuyến có giá trị trong 1 năm và danh mục bệnh được chuyển về tuyến dưới để quản lý, theo dõi.

Phiếu chuyển tuyến có hiệu lực bao lâu?

Theo Điều 12 Thông tư 01/2025/TT-BYT, thời hạn sử dụng của phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh BHYT được chia thành hai trường hợp.

Đối với các trường hợp chuyển tuyến theo yêu cầu chuyên môn, phiếu chuyển có giá trị trong 10 ngày làm việc kể từ ngày ký.

Người thuộc các trường hợp quy định tại Phụ lục III của Thông tư 01/2025/TT-BYT được sử dụng phiếu chuyển có giá trị 1 năm kể từ ngày ký.

Nếu hết thời hạn của phiếu chuyển nhưng người bệnh vẫn đang điều trị tại cơ sở tiếp nhận và cần tiếp tục điều trị thì phiếu chuyển vẫn có giá trị đến hết đợt điều trị.

Cơ sở y tế không chuyển tuyến cho người bệnh sẽ bị xử lý ra sao?

Theo Nghị định 90/2026/NĐ-CP, cơ sở khám chữa bệnh không chuyển người bệnh cấp cứu đến cơ sở phù hợp khi tình trạng bệnh vượt quá khả năng chuyên môn hoặc ngoài phạm vi hoạt động chuyên môn sẽ bị phạt 10-15 triệu đồng.

Đối với các trường hợp đủ điều kiện chuyển tuyến theo quy định nhưng cơ sở khám chữa bệnh không thực hiện việc chuyển tuyến, việc xử lý sẽ căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm và các quy định của pháp luật về khám chữa bệnh cũng như xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Bộ Y tế lưu ý, mức phạt 10-15 triệu đồng trong Nghị định 90/2026/NĐ-CP áp dụng đối với hành vi không chuyển người bệnh cấp cứu khi vượt quá khả năng chuyên môn hoặc không thuộc phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở. Các trường hợp từ chối chuyển tuyến khác sẽ được xem xét xử lý theo quy định tương ứng, tùy tính chất và mức độ vi phạm.