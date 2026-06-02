Nghị định quy định người hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc trả nguyên tiền lương theo ngạch, bậc, cấp hàm, chức vụ; các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên, phụ cấp khu vực và các khoản phụ cấp khác theo quy định trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài các khoản quy định ở trên còn được hưởng trợ cấp độc hại, nguy hiểm tính theo ngày thực tế làm nhiệm vụ. Cụ thể, mức 1 bằng 0,2 lần mức lương cơ sở tính theo ngày khi làm nhiệm vụ (khoảng 506.000 đồng/ngày); mức 2 bằng 0,3 lần mức lương cơ sở tính theo ngày khi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp có yếu tố độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc tại khu vực bị thiên tai, dịch bệnh, thảm họa nghiêm trọng (khoảng 759.000 đồng/ngày).

Mức 3 bằng 0,4 lần mức lương cơ sở tính theo ngày khi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp có yếu tố đặc biệt độc hại, nguy hiểm, có nguy cơ cao ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe (khoảng 1.012.000 đồng/ngày).

Cứu hộ, cứu nạn trong đợt mưa lũ ở Tây Nha Trang (Khánh Hòa) năm 2025. Ảnh: Xuân Ngọc

Công chức, viên chức, người lao động làm nhiệm vụ trực thêm giờ tại Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy, Văn phòng thường trực về tình trạng khẩn cấp được hưởng tiền lương làm thêm giờ theo quy định của Chính phủ.

Với người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì trong thời gian được huy động làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quyết định của cấp có thẩm quyền được hưởng trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn như đối với dân quân được huy động làm nhiệm vụ.

Trường hợp làm nhiệm vụ vào ban đêm (từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ ngày hôm sau) được hưởng trợ cấp ngày công lao động tăng thêm không thấp hơn 50% mức trợ cấp ngày công lao động hiện hưởng ở trên.

Ngoài ra nhóm đối tượng này còn được hưởng trợ cấp ngày công lao động tăng thêm do độc hại, nguy hiểm. Cụ thể, mức 1 bằng 0,5 lần mức trợ cấp ngày công lao động; mức 2 bằng 0,7 lần mức trợ cấp ngày công lao động khi làm nhiệm vụ có yếu tố nguy hiểm, độc hại hoặc làm việc tại khu vực bị thiên tai, dịch bệnh, thảm họa nghiêm trọng.

Mức 3 bằng 1 lần mức trợ cấp ngày công lao động khi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp có yếu tố đặc biệt độc hại, nguy hiểm, có nguy cơ cao ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe.

Với người lao động làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong thời gian được huy động làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp thì được cơ quan huy động trả tiền trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn và trợ cấp ngày công lao động tăng thêm và các chế độ khác theo quy định.

Doanh nghiệp, tổ chức chi trả tiền lương trong thời gian được huy động không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng và được tính vào chi phí quản lý sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, nghị định cũng quy định người được điều động, huy động khi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp tại địa bàn cách xa nơi cư trú, không có điều kiện đi, về hàng ngày thì được bố trí nơi ăn, nghỉ, hỗ trợ phương tiện, chi phí đi lại hoặc thanh toán tiền tàu xe một lần đi và về như cán bộ, công chức cấp xã.

Với người hưởng lương từ ngân sách nhà nước được điều động, huy động làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp khi làm nhiệm vụ trực đêm (từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau) được hưởng tiền ăn thêm với 2 mức.

Cụ thể, mức 1 trực có thời lượng từ 2 giờ đến dưới 4 giờ được hưởng mức tiền ăn thêm bằng 0,5 lần mức tiền ăn cơ bản 1 ngày của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh đang tại ngũ trong QĐND Việt Nam.

Mức 2 khi trực có thời lượng từ 4 giờ trở lên được hưởng mức tiền ăn thêm bằng 1 lần mức tiền ăn cơ bản 1 ngày của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh tại ngũ trong QĐND Việt Nam.

Nghị định có hiệu lực từ 13/7.