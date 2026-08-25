Theo đó, trong một tháng, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ ngồi trở lên và xe khách giường nằm.

Đối với xe vận tải hàng hóa, nhóm phương tiện được kiểm soát gồm xe tải, xe đầu kéo kéo rơ-moóc hoặc sơ-mi rơ-moóc, xe chở vật liệu xây dựng, san lấp.

CSGT tăng cường kiểm soát trên các quốc lộ trọng điểm, đường cao tốc, tuyến đèo dốc, quanh co, tầm nhìn hạn chế - những khu vực tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

CSGT Hà Nội kiểm tra xe vận tải hành khách. Ảnh: Đình Hiếu

Để phòng ngừa tai nạn, CSGT tập trung xử lý các hành vi vi phạm trực tiếp đến an toàn khi lái xe như chạy quá tốc độ, đi sai phần đường, làn đường, vượt sai quy định, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện.

Lực lượng chức năng cũng xử lý các trường hợp dừng, đỗ, đón trả khách, hàng hóa không đúng nơi quy định; xe không kinh doanh vận tải nhưng chở khách, hàng hóa có thu tiền; tài xế điều khiển phương tiện quá thời gian quy định.

Trên cao tốc, CSGT đặc biệt kiểm tra, xử lý hành vi không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước.

Lực lượng chức năng sẽ xử lý trách nhiệm của chủ xe, doanh nghiệp. Ảnh: Đình Hiếu

Điểm đáng chú ý trong đợt ra quân là việc xử lý trách nhiệm của cả doanh nghiệp, chủ xe, thay vì chỉ xử lý tài xế. Qua tuần tra, nếu phát hiện vi phạm liên quan đến đơn vị vận tải, CSGT sẽ kiến nghị, phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý theo quy định.

Việc này nhằm nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp, chủ xe trong quản lý phương tiện và tài xế, góp phần phòng ngừa vi phạm, tai nạn giao thông.