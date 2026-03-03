Sáng 3/3, Đoàn công tác số 11 do ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM dẫn đầu đã làm việc với các xã, phường để nghe báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Q.H

Tham dự có bí thư Đảng ủy các xã, phường, đặc khu thuộc đơn vị bầu cử số 5 ĐBQH và các đơn vị bầu cử số 12, 13 đại biểu HĐND TP, gồm: đặc khu Côn Đảo, phường Tam Long và các xã Ngãi Giao, Xuân Sơn, Bình Giã, Hồ Tràm, Kim Long, Nghĩa Thành, Xuyên Mộc, Bàu Lâm, Hòa Hội, Hòa Hiệp, Bình Châu, Long Điền, Long Hải, Đất Đỏ, Phước Hải.

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo các xã, phường và đặc khu Côn Đảo cho biết, đến nay công tác chuẩn bị bầu cử cơ bản bảo đảm tiến độ. Việc in thẻ cử tri đang gấp rút hoàn thành và có phương án dự phòng; công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường được chú trọng triển khai.

Tuy nhiên, đại diện lãnh đạo các xã ven biển như: Long Hải, Phước Hải, Bình Châu… cho biết gặp khó khăn do nhiều cử tri làm nghề đi biển dài ngày, gây trở ngại cho công tác tuyên truyền, vận động trở về địa phương tham gia bỏ phiếu.

Ông Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Long Hải cho biết, địa phương đã xây dựng phương án xử lý các tình huống phát sinh, như chuẩn bị thùng phiếu phụ cho cử tri vãng lai, khách du lịch và tổ chức đưa thùng phiếu đến tận nhà các hộ có người đi biển dài ngày nhằm tạo điều kiện để cử tri thực hiện quyền bầu cử.

Đối với đơn vị bầu cử số 5 có đặc khu Côn Đảo nằm xa đất liền, việc đi lại khó khăn, công tác vận chuyển tài liệu, trang thiết bị bầu cử mất nhiều thời gian; việc di chuyển của các tổ bầu cử khi mang thùng phiếu phụ đến các đảo cũng gặp không ít trở ngại.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM - Tổ trưởng tổ công tác số 11 phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Q.H

Trước những khó khăn, vướng mắc của các địa phương, đại diện Sở Nội vụ TPHCM đã hướng dẫn, giải thích các nội dung liên quan nhằm bảo đảm công tác bầu cử được triển khai đúng quy định.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ ghi nhận sự chủ động của các đơn vị trong công tác chuẩn bị bầu cử.

Ông đề nghị các xã, phường, đặc khu tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: niêm yết danh sách chính thức người ứng cử; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương án dự phòng trong trường hợp thời tiết bất lợi...

Đoàn công tác kiểm tra điểm bầu cử tại xã Long Hải. Ảnh: Q.H

Sau buổi làm việc, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế một số điểm bỏ phiếu tại xã Long Hải.