Nghĩa cử cao đẹp đó của gia đình cô gái đã được các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) hiện thực hóa, trao cơ hội sống cho nhiều người bệnh hiểm nghèo đang chờ ghép tạng.

Đây là một trong 3 bệnh nhân chết não hiến tạng trong tuần qua tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Từ nguồn hiến quý giá này, 14 người đã được nối dài sự sống.

Các tạng được ghép bao gồm: 5 trường hợp ghép gan (trong đó có 2 bệnh nhi), 2 trường hợp ghép tim, 1 trường hợp ghép phổi, 6 trường hợp ghép thận. Ngoài ra, 1 ca khác được ghép khí quản (ghép mô).

Trường hợp người chết não hiến tạng thứ 2 là anh L.T.T, 37 tuổi, ở Bắc Ninh. Vụ tai nạn giao thông khiến nam tài xế taxi này không thể qua khỏi. Trong khoảnh khắc đau đớn nhất, gia đình đã đồng ý hiến tạng của anh để cứu người.

Cùng với một số trường hợp ghép thận từ người cho sống, từ ngày 18-23/5, thầy thuốc tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã ghép thành công 21 trường hợp.

"Điều này đánh dấu một trong những đợt ghép đa tạng quy mô lớn nhất từ trước tới nay với số lượng tạng hiến từ người cho chết não đặc biệt cao và nhiều loại tạng ghép phức tạp được triển khai đồng thời", PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện, nói.

Một trường hợp được ghép thận từ người hiến chết não. Ảnh: Thảo My

Bước tiến mới trong ghép phổi lần đầu thực hiện thành công ở Việt Nam

Trong đợt ghép lần này, bệnh viện đã thực hiện thành công nhiều kỹ thuật ghép phức tạp với các loại tạng đa dạng như tim, phổi, khí quản, gan và thận. Các ê-kíp phẫu thuật, gây mê hồi sức, hồi sức sau ghép, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh… đã làm việc liên tục xuyên ngày đêm để bảo đảm tối ưu “thời gian vàng” bảo quản và ghép tạng cho người bệnh.

Đặc biệt, với ghép phổi - một trong những kỹ thuật chuyên sâu khó nhất, bệnh viện thực hiện nhiều cải tiến về kỹ thuật phẫu thuật và gây mê hồi sức giúp tiết kiệm thời gian, chi phí.

"Đợt ghép lần này ghi nhận bước tiến mới trong lĩnh vực ghép phổi khi lần đầu tiên tại Việt Nam, các chuyên gia của bệnh viện áp dụng thành công kỹ thuật gây mê bằng mask (mặt nạ) thanh quản", bác sĩ Hùng cho hay.

Kỹ thuật này hạn chế xâm lấn đường thở, giảm nguy cơ biến chứng hô hấp, hỗ trợ phục hồi sớm sau ghép và đánh dấu bước đột phá trong gây mê hồi sức đối với lĩnh vực ghép tạng chuyên sâu.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là một trong 34 cơ sở y tế tại Việt Nam được Bộ Y tế cấp phép ghép tạng. Cả nước đã thực hiện được gần 11.000 ca ghép.

Đến nay, cả nước có khoảng 300 ca chết não hiến tạng. PGS.TS Đồng Văn Hệ, Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, cho biết tỷ lệ bệnh nhân được ghép tạng từ nguồn hiến là người chết não chưa đạt 20%, rất thấp, trong khi các nước như Trung Quốc hay Thái Lan, con số này là 80%.