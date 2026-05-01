Nguyễn Quang Huy, quê Quảng Ninh, hiện là sinh viên ngành Công tác xã hội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Mới đây, vượt qua nhiều thí sinh, Huy giành danh hiệu nam vương cuộc thi Tài sắc Nhân văn - cuộc thi nhằm tìm kiếm những gương mặt đại diện cho vẻ đẹp trí tuệ, bản lĩnh và nhân ái của sinh viên trong thời đại mới.

Nam sinh có thế mạnh ở các môn xã hội

Thời phổ thông, Huy có thế mạnh ở các môn xã hội, đặc biệt là Lịch sử và từng là thành viên đội tuyển học sinh giỏi của trường. Quyết định thi khối C00 (Văn, Sử, Địa) và trúng tuyển vào Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn với 27 điểm, nhưng những ngày đầu bước chân vào giảng đường không dễ dàng với Huy.

“Em vốn không hoạt ngôn, khá rụt rè nên cảm thấy khó hòa nhập giữa một môi trường có rất nhiều sinh viên năng động”, Huy nhớ lại.

Từng loay hoay giữa cảm giác tự ti và áp lực phải thích nghi, nhưng chính môi trường đại học đã giúp nam sinh thay đổi. Sự thân thiện của bạn bè, thầy cô cùng không khí học tập cởi mở khiến Huy dần bước ra khỏi “lớp vỏ” của mình để khẳng định bản sắc.

Nguyễn Quang Huy trở thành nam vương Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ảnh: NVCC

Chọn theo học ngành Công tác xã hội, Huy từng nghe không ít ý kiến cho rằng đây là lĩnh vực khó tạo ra sự đột phá. Nhưng với nam sinh, đây lại là một ngành có giá trị phát triển rất bền vững, không chỉ cho cá nhân mà còn cho cả cộng đồng.

“Em chưa từng nghi ngờ lựa chọn của mình. Khi đứng trước những hoàn cảnh yếu thế, điều em mong muốn không chỉ là sự cảm thông mà còn là khả năng hỗ trợ, giúp họ chạm tay tới các chính sách, nguồn lực và cơ hội”, Huy chia sẻ.

Theo Huy, một người làm công tác xã hội không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn phải có sự thấu cảm, khả năng lắng nghe và tinh thần trách nhiệm. Vì vậy, ngay từ năm nhất, nam sinh đã chủ động tìm kiếm trải nghiệm thực tế bên ngoài giảng đường.

Từ các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng đến những dự án sinh viên kết nối xã hội, Huy đều tích cực tham gia để học hỏi và tích lũy kinh nghiệm.

Huy khi tham gia cuộc thi. Ảnh: NVCC

Ngoài ra, Huy duy trì thói quen lập thời gian biểu hàng tuần để phân bổ hợp lý giữa việc học và hoạt động ngoại khóa.

“Trải nghiệm nhiều không có nghĩa là buông lỏng việc học. Ngược lại, mình càng phải biết sắp xếp để giữ được sự cân bằng”, Huy nói.

Nỗ lực vượt qua giới hạn của bản thân

Biết đến cuộc thi Tài sắc Nhân văn, Huy từng nghĩ đây không phải là sân chơi dành cho mình. “Thời điểm cuộc thi mở đơn, em vẫn là một người khá tự ti và rụt rè. Tuy nhiên, chính sự động viên của bạn bè và các anh chị khóa trên đã cho em sự can đảm để bước ra khỏi vùng an toàn”, Huy nói.

Hành trình tham gia cuộc thi kéo dài khoảng 5 tháng. Càng vào các vòng trong, Huy phải đối diện với nhiều kỳ vọng hơn cùng lịch trình dày đặc và hàng loạt lớp đào tạo kỹ năng.

Dẫu vậy, qua từng vòng thi, nam sinh cảm nhận rõ mình đang vượt qua giới hạn bản thân từng ngày. Từ kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp trước đám đông đến tinh thần trách nhiệm, tất cả đều là những bài học lớn mà Huy nhận được.

Niềm yêu thích ca hát cùng kinh nghiệm từng giữ vai trò Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc ở trường THPT trở thành lợi thế khi Huy tham gia cuộc thi.

Huy khi được xướng tên với danh hiệu nam vương. Ảnh: NVCC

Khi được xướng tên với danh hiệu nam vương, Huy vỡ òa trong hạnh phúc. “Đó là khoảnh khắc em cảm thấy mọi cố gắng của mình cuối cùng cũng kết thành trái ngọt”, nam sinh nhớ lại.

Danh hiệu này đã mang đến cho Huy nhiều cơ hội mới như được gặp gỡ nhiều người giỏi hơn, tham gia hoạt động ý nghĩa và có cơ hội lan tỏa tiếng nói tới các bạn trẻ.

Nhưng với Huy, điều quan trọng nhất không phải là danh hiệu mà là hành trình trưởng thành.

“Em không cho rằng mình là một người hoàn hảo, nhưng em luôn nỗ lực từng ngày để hoàn thiện bản thân. Dù có trở thành ai, em vẫn là người yêu thích thiện nguyện và mong muốn tạo ra giá trị cho cộng đồng”, Huy nói.

Thời gian tới, bên cạnh việc học, Huy cho biết sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động cộng đồng và muốn tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê ca hát, rèn luyện để có thêm cơ hội đứng trên sân khấu, lan tỏa cảm xúc và năng lượng tích cực qua âm nhạc.