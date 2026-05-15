Tại quốc yến do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tổ chức dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 14/5, Chu Quần Phi - Chủ tịch Lens Technology - xuất hiện ở vị trí đáng chú ý khi ngồi giữa CEO Apple Tim Cook và nhà sáng lập Tesla Elon Musk.

Sự sắp xếp này phản ánh vai trò ngày càng lớn của Lens Technology trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu. Công ty hiện là đối tác sản xuất quan trọng của Apple và Tesla.

Chủ tịch Lens Technology Chu Quần Phi Ngồi giữa Tim Cook (phải) và Elon Musk tại quốc yến tối 14/5. Ảnh: CCTV

Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc cũng tham dự quốc yến cùng các quan chức và CEO Mỹ, trong đó có chủ tịch Lenovo Dương Nguyên Khánh, nhà sáng lập Xiaomi Lôi Quân và CEO ByteDance Lương Nhữ Bố.

Sinh năm 1970 trong một gia đình nghèo ở tỉnh Hồ Nam, Chu bỏ học từ năm 15 tuổi rồi chuyển tới Thâm Quyến làm việc trong các nhà máy.

Năm 1993, khi mới 23 tuổi, bà cùng một số người thân mở cơ sở nhỏ trong khu dân cư ở quận Bảo An, chuyên in lụa lên mặt kính đồng hồ.

Khoảng một thập kỷ sau, Lens Technology được thành lập và nhanh chóng tăng trưởng nhờ hợp tác với Apple. Công ty gia nhập chuỗi cung ứng của Apple năm 2007 với vai trò cung cấp kính bảo vệ, đúng thời điểm iPhone bắt đầu tạo ra cuộc cách mạng smartphone toàn cầu.

Khi doanh số iPhone tăng mạnh trên toàn thế giới, Apple trở thành khách hàng lớn nhất của Lens Technology, từng đóng góp hơn một nửa doanh thu hằng năm của công ty vào đầu những năm 2010.

Lens Technology niêm yết trên sàn ChiNext tại Thâm Quyến vào tháng 3/2015, giúp bà Chu trở thành một trong những nữ tỷ phú tự thân giàu nhất Trung Quốc. Công ty tiếp tục niêm yết tại Hong Kong vào năm 2025.

Đến trưa 15/5, cổ phiếu niêm yết tại Thâm Quyến của Lens Technology tăng gần 7,5%, lên 34,72 NDT một cổ phiếu. Giá trị vốn hóa của công ty đạt khoảng 183,3 tỷ NDT, tương đương khoảng 27 tỷ USD.