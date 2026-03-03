Thi đỗ IIT-JEE, kỳ thi kỹ thuật khắt khe bậc nhất Ấn Độ, từ năm 13 tuổi, sau đó theo đuổi nghiên cứu chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo và giao diện não - máy tính, Kumar cho thấy sự kết hợp giữa năng lực học tập vượt trội từ nhỏ và quá trình đào tạo nghiên cứu bài bản, dài hơi.

Theo The Times of India, Satyam Kumar sinh ngày 20/7/1999 tại làng Bakhorapur, huyện Buxar, bang Bihar, trong một gia đình làm nông. Anh bắt đầu được dư luận cả nước chú ý khi thi đỗ IIT-JEE ở tuổi 13 và trúng tuyển vào IIT Kanpur - một trong những viện công nghệ hàng đầu Ấn Độ - khi vẫn còn ở độ tuổi thiếu niên. Thành tích này đưa Kumar trở thành một trong những thí sinh trẻ nhất từng bước vào môi trường đào tạo kỹ sư khắt khe hàng đầu Ấn Độ.

Từ làng quê nghèo đến phòng thí nghiệm hàng đầu tại Mỹ

Sau khi trúng tuyển, Kumar theo học ngành Kỹ thuật Điện tại IIT Kanpur, hoàn thành chương trình song bằng B.Tech - M.Tech trong giai đoạn 2013-2018. Trong thời gian học tập tại đây, anh xây dựng nền tảng vững chắc về kỹ thuật cốt lõi và tư duy giải quyết vấn đề theo định hướng nghiên cứu, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động học thuật và ngoại khóa.

Theo thông tin trên LinkedIn, Kumar từng tham gia Phòng thí nghiệm Hệ thống Thông minh và Giấc ngủ tại IIT Kanpur, cũng như các nhóm sinh viên như Câu lạc bộ Robotics của trường. Những hoạt động này cho thấy mối quan tâm sớm của anh đối với nghiên cứu thực hành và các ứng dụng kỹ thuật trong đời sống.

Trang cá nhân của Kumar cũng đề cập đến việc tham gia các dự án như robot lưỡng cư (robot có khả năng hoạt động cả trên cạn và dưới nước). Tại cuộc thi ROBOPIRATES trong khuôn khổ Techkriti 2014, nhóm của anh giành giải nhì. Bên cạnh đó, Kumar còn nhận được nhiều cơ hội và ghi nhận học thuật, như Học bổng Charpak cho kỳ thực tập nghiên cứu tại Pháp (2016) và Học bổng trợ giảng do Chính phủ Ấn Độ cấp (2017). Những dấu mốc này phản ánh bước chuyển rõ rệt từ thành tích thi cử sang con đường nghiên cứu có hệ thống.

Satyam Kumar thi đỗ IIT-JEE năm 13 tuổi và gia nhập Apple khi 24 tuổi. Ảnh: India Today (trái), LinkedIn (phải)

Năm 2019, Kumar sang Mỹ theo học chương trình tiến sĩ ngành Kỹ thuật Điện và Máy tính tại Đại học Texas tại Austin. Quá trình nghiên cứu kéo dài đến tháng 9/2024, và anh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ vào ngày 24/9/2024.

Hướng nghiên cứu của Kumar tập trung vào kết hợp giữa học máy và giao diện não - máy tính (BCI), lĩnh vực nghiên cứu cách giải mã tín hiệu não để điều khiển thiết bị, với nhiều ứng dụng trong phục hồi chức năng và công nghệ hỗ trợ người khuyết tật.

Nghiên cứu AI và khoa học thần kinh

Các công trình của Kumar tập trung giải quyết những thách thức thực tiễn vốn hạn chế khả năng ứng dụng BCI trong đời sống, như nhiễu tín hiệu và sự khác biệt giữa các nhóm người dùng. Những mối quan tâm nghiên cứu chính của anh bao gồm:

Học chuyển giao cho các hệ thống dựa trên EEG

Giải mã hình dung vận động (motor imagery decoding)

Xử lý tín hiệu và các phương pháp phân loại nâng cao

Giảm yêu cầu hiệu chỉnh, giúp các hệ BCI hoạt động tự nhiên hơn ngoài môi trường phòng thí nghiệm.

Dấu ấn Apple và kinh nghiệm trong ngành

Hồ sơ của Kumar thu hút thêm sự chú ý nhờ kinh nghiệm làm việc trong doanh nghiệp công nghệ. Anh từng là thực tập sinh học máy tại Apple ở Thụy Sĩ - chi tiết thường được nhắc đến trong các bài viết lan truyền trên mạng xã hội khi gọi anh là “nhà nghiên cứu AI của Apple”.

Tính đến tháng 10/2024, theo LinkedIn, Kumar đang làm việc tại Texas Instruments (Mỹ) với vị trí kỹ sư nghiên cứu hệ thống học máy. Vai trò này đánh dấu bước chuyển từ nghiên cứu học thuật sang phát triển các hệ thống học máy quy mô lớn, phục vụ ứng dụng thực tiễn.

Vì sao câu chuyện lan tỏa?

Trong một cuộc phỏng vấn với India Today năm 2013, Satyam Kumar từng chia sẻ mong muốn tạo ra dấu ấn trong lĩnh vực công nghệ, thậm chí nuôi ước mơ phát triển một sản phẩm có tầm ảnh hưởng toàn cầu như Facebook. Bên cạnh đó, anh cũng bày tỏ hoài bão theo đuổi con đường quản lý nhà nước và mong muốn quay về giảng dạy, hỗ trợ trẻ em tại chính quê hương mình.

Không chỉ là câu chuyện thành công cá nhân, hành trình của Kumar còn gắn với những tranh luận rộng hơn về làn sóng dịch chuyển nhân tài của Ấn Độ. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến vừa ca ngợi con đường vươn ra toàn cầu của anh, vừa đặt câu hỏi vì sao những cơ hội nghiên cứu tương tự vẫn còn khó tiếp cận trong hệ thống nghiên cứu trong nước.

Dù còn nhiều góc nhìn khác nhau, cốt lõi câu chuyện vẫn rất rõ ràng: một sinh viên xuất thân từ làng quê nhỏ đã vượt qua môi trường đào tạo khắt khe nhất Ấn Độ, tiếp tục được đào tạo nghiên cứu trình độ cao tại Mỹ và hiện đảm nhiệm vai trò kỹ sư nghiên cứu học máy.