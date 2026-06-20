Nhiều tháng liên tục đau mỏi hai chân, đi lại ngày càng khó khăn, bà K.Y (64 tuổi, quốc tịch Campuchia) cho rằng mình chỉ bị thoái hóa khớp do tuổi tác. Chỉ đến khi cơn đau và tê bì trở nên nghiêm trọng, không thể đi lại, bà Y. mới đi khám.

Bà Y. nhập viện tại TPHCM trong tình trạng đau mỏi chân cấp tính, hạn chế vận động. Qua khai thác bệnh sử, các bác sĩ ghi nhận người bệnh có nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch như đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu và rung nhĩ mạn tính.

Kết quả chụp CT mạch máu cho thấy đoạn động mạch chủ bụng dưới thận bị huyết khối gây tắc hoàn toàn, tổn thương lan xuống cả hai động mạch chậu chung trên nền xơ vữa động mạch mạn tính. Đây là những mạch máu chính đưa máu từ tim xuống nuôi hai chi dưới.

Bác sĩ can thiệp cho bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Dương Duy Trang, Phó Giám đốc Y khoa, Trưởng khoa Nội Tim mạch - Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Gia An 115 cho biết, người phụ nữ này mắc hội chứng Leriche (tắc động mạch chủ - chậu) trên nền bệnh lý mạch máu mạn tính, sau đó diễn tiến thành tắc cấp do huyết khối.

"Động mạch chủ bụng giống như tuyến đường huyết mạch đưa máu xuống hai chân. Khi đoạn cuối của mạch máu này bị tắc, lượng máu nuôi chi giảm nghiêm trọng. Nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh có thể đối mặt với các biến chứng nặng như thiếu máu chi, tổn thương mô không hồi phục, thậm chí mất chức năng chi hoặc nhiễm trùng đe dọa tính mạng", bác sĩ Trang cho biết.

Điều đáng chú ý là người bệnh đã xuất hiện các triệu chứng cảnh báo từ nhiều tháng trước nhưng không nghĩ đến bệnh lý mạch máu. Theo các bác sĩ, đây là biểu hiện điển hình của bệnh động mạch ngoại biên - căn bệnh thường bị nhầm lẫn với thoái hóa khớp, đau thần kinh tọa hoặc đơn giản là hệ quả của tuổi già.

Sau hội chẩn, ê-kíp Tim mạch can thiệp quyết định lựa chọn phương pháp can thiệp nội mạch để tái lập lưu thông máu. Bệnh nhân được tái thông đoạn mạch bị tắc bằng bóng nong, sau đó đặt đồng thời hai stent tự bung kích thước lớn tại hệ động mạch chủ - chậu nhằm khôi phục dòng máu xuống cả hai chân.

Ngay sau can thiệp, dòng máu qua đoạn động mạch bị tắc được tái lập tốt, tình trạng tưới máu hai chi dưới cải thiện rõ rệt. Sau điều trị và theo dõi, người bệnh phục hồi ổn định và xuất viện sau 3 ngày.

Các bác sĩ khuyến cáo người trên 50 tuổi, đặc biệt là những người bị đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, hút thuốc lá hoặc rung nhĩ, cần cảnh giác với các dấu hiệu như đau mỏi chân khi đi bộ, đi được một đoạn phải dừng nghỉ, tê lạnh bàn chân, chuột rút thường xuyên hoặc các vết thương ở chân chậm lành.

Vì vậy, khi xuất hiện các triệu chứng bất thường ở chân, người bệnh nên đi khám sớm để được đánh giá và điều trị kịp thời.

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