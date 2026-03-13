Không khí hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang lan tỏa rộng khắp cả nước. Cùng với các tầng lớp nhân dân, nhiều tổ chức tôn giáo đã tích cực tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ, tín hữu, đạo hữu tham gia bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần làm nên thành công của ngày hội non sông.

Linh mục thuộc giáo phận Xuân Lộc xem thông tin các đại biểu. Ảnh: Hoàng Anh

Tôn giáo hòa nhịp trong ngày hội non sông

Những ngày này, tại các giáo xứ, chùa, thánh thất hay cơ sở tôn giáo khác, tinh thần chuẩn bị cho ngày bầu cử được lan tỏa qua các bảng thông tin, buổi sinh hoạt cộng đồng và các kênh truyền thông nội bộ. Nhiều tổ chức tôn giáo đã ra thư kêu gọi giáo dân, tín đồ, tín hữu, đạo hữu tham gia bầu cử, thể hiện trách nhiệm công dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong thư kêu gọi ngày 11/3, thay mặt Hội đồng Tinh thần Tôn giáo Baha’i Việt Nam, Tổng Thư ký Trương Quốc Thái viết: Ngày bầu cử là dịp để mỗi công dân thực hiện quyền và trách nhiệm của mình, góp phần xây dựng một xã hội ổn định, công bằng và phát triển.

"Việc tham gia vào các nghĩa vụ công dân, trong tinh thần trách nhiệm, thiện chí và tôn trọng pháp luật, chính là một cách thể hiện tình yêu đối với quê hương và khát vọng đóng góp cho sự thịnh vượng của đất nước", thư kêu gọi viết.

Dẫn lời Công đồng Vaticano II nhắc nhở trong Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, số 75: "Tất cả các công dân phải nhớ rằng họ có quyền lợi và bổn phận trong việc tự do sử dụng lá phiếu để mưu cầu công ích", chức sắc của các tổ chức Công giáo trên cả nước cũng đã ra thư kêu gọi giáo dân tham gia bầu cử.

“Vâng theo giáo huấn của Hội Thánh và trong tinh thần trách nhiệm, xin anh chị em chu toàn bổn phận trong việc bầu cử, sáng suốt lựa chọn những người có uy tín, đạo đức và khả năng để phục vụ công ích”, thư của Đaminh Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục phụ tá Giáo phận Xuân Lộc - Tổng đại diện viết.

Tương tự, trong thư kêu gọi ngày 10/3, Linh mục Gioakim Lê Công Thành - Tổng đại diện Tòa Giám mục Phú Cường (TP Hồ Chí Minh) nhấn mạnh: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sinh hoạt xã hội quan trọng, qua đó mỗi công dân thực hiện quyền và trách nhiệm của mình đối với đời sống chung của đất nước.

“Vì thế, Tòa Giám mục Phú Cường mời gọi quý Cha và toàn thể anh chị em, khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, hãy tích cực tham gia bầu cử ngày 15/3/2026 với tinh thần trách nhiệm, lương tâm ngay thẳng và hướng tới công ích”, thư của Linh mục Gioakim Lê Công Thành viết.

Mỗi lá phiếu - một cách yêu quê hương

Trong thư ngày 9/3, thay mặt Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc), Mục sư - Hội trưởng Bùi Văn Sản kêu gọi: Để thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ công dân đối với đất nước, Thường trực Ban trị sự Tổng hội khích lệ quý chức sắc cùng toàn thể tín hữu sắp xếp thời gian tham gia bầu cử tại các điểm bỏ phiếu gần nhất nơi mình sinh sống và làm việc.

“Mỗi lá phiếu là cách chúng ta bày tỏ tình yêu đối với quê hương và trách nhiệm đối với xã hội”, thư của Mục sư Bùi Văn Sản nhấn mạnh.

Hòa thượng Lý Hùng, Trụ trì Chùa Pitu Khôsa Răngsay (Cần Thơ), tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 cho sư sãi và sinh viên dân tộc Khmer ở chùa.

Khẳng định đi bầu cử là trách nhiệm đối với quốc gia, dân tộc, trong thư kêu gọi ngày 12/3, Phổ đạo Tường Lãng Trà Văn Tứ - Quyền Hiệp lý Ban trị sự Minh Lý Đạo - Tam Tông Miếu viết: Cuộc bầu cử là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là dịp để cử tri cả nước phát huy quyền làm chủ của mình, trực tiếp lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về đức, tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

“Hội đồng Hội Thánh ban hành thông báo này đến toàn đạo Minh Lý Đạo - Tam Tông Miếu được biết để đồng hưởng ứng ngày bầu cử sắp đến trên toàn quốc, làm tròn nghĩa vụ công dân, thể hiện tinh thần yêu chuộng hòa bình, dân chủ trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước của toàn dân tộc”, thư kêu gọi viết.

Nêu cao trách nhiệm trong mỗi hành động

Trong thư kêu gọi, các tổ chức tôn giáo cũng đã nhắc nhở giáo dân, tín đồ, tín hữu, đạo hữu nghiêm chỉnh chấp hành các quy định, hướng dẫn và thể lệ bầu cử, bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân được tiến hành đúng pháp luật, nghiêm túc.

“Hội Thánh kêu gọi toàn thể quý tôi con Chúa nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại khu vực bầu cử, thể hiện nếp sống văn minh, đoàn kết, tôn trọng quy định chung, không có lời nói hay hành vi gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng, góp phần cùng chính quyền địa phương tổ chức ngày bầu cử diễn ra an toàn, nghiêm túc và tốt đẹp”, thư của Mục sư Đặng Kim Tuyến - Tổng Thư ký Hội Thánh Phúc âm Toàn Vẹn Việt Nam viết.

Tương tự, phát huy truyền thống tốt đẹp của Giáo hội Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam, Chánh Hội trưởng - Phó Huấn sư Nguyễn Ngọc Ánh kêu gọi chức sắc, chức việc, y sĩ, y sinh cùng toàn thể tín đồ trong Giáo hội nêu cao tinh thần trách nhiệm công dân, tích cực hưởng ứng và tham gia bầu cử.

“Mỗi chức sắc, chức việc, y sĩ, y sinh, tín đồ cần nghiêm túc tìm hiểu các quy định của pháp luật về bầu cử, tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và cộng đồng tham gia bầu cử đầy đủ”, Phó Huấn sư Nguyễn Ngọc Ánh kêu gọi.

Giáo dân Giáo xứ Bến Bàu, xã Vĩnh Lộc (tỉnh Cà Mau) tìm hiểu thông tin ứng viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Những lời kêu gọi của các chức sắc, các tổ chức tôn giáo đã và đang tạo sức lan tỏa tích cực, giúp nhiều người dân hiểu rõ hơn ý nghĩa của cuộc bầu cử. Với hàng triệu tín đồ tôn giáo, mỗi lá phiếu không chỉ là quyền công dân mà còn là cách thể hiện trách nhiệm đối với quê hương và tương lai đất nước.