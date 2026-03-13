Hướng dẫn người dân Đan Lai bỏ phiếu đúng quy định - Ảnh: Thanh Hải

Điểm bỏ phiếu bầu cử số 25 thuộc bản Khe Búng, xã Môn Sơn cờ và băng rôn rợp trời. Giữa màu xanh thẳm của đại ngàn, là màu thắm tươi của lá quốc kỳ phần phật trong gió núi miền biên ải. Lời bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” vang vang trên cụm loa giữa bản.

Ngay từ mờ sáng 13/3, bà con Đan Lai ở vùng lõi Vườn Quốc gia Pù Mát đã đi bầu cử - Ảnh: Thanh Hải

Ngay trước thềm nhà văn hóa bản, danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được dán ngay ngắn, trang trọng. Các mã QR quét tiểu sử của các ứng cử viên đại biểu cũng được cung cấp để người dân có thể tra cứu, cập nhật đầy đủ.

Ông La Văn Nam ở bản Khe Búng hồ hởi cầm thẻ cử tri của mình đi bầu cử - Ảnh: Thanh Hải

Hôm nay, 13/3, bản Khe Búng có 294 cử tri Đan Lai tham gia bỏ phiếu sớm 2 ngày so với quy định của toàn quốc. Cầm trên tay thẻ cử tri, cụ ông La Văn Nam (SN 1964) cho biết: "Tôi chờ đợi ngày đi bầu cử từ lâu rồi. Mình vừa thực hiện quyền công dân, vừa bầu chọn đại biểu mà mình tin yêu, hy vọng được trúng cử".

Tìm hiểu lý lịch các ứng cử viên - Ảnh: Thanh Hải

Còn bà La Thị Chiên (SN 1966), vừa nghe cán bộ bản hướng dẫn quy trình bỏ phiếu bầu cử, vừa nói: "Hôm nay đi bầu cử, tôi mong những người tôi bầu chọn sẽ quan tâm nhiều hơn đến đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các DTTS, trong đó có người Đan Lai".

Hướng dẫn người dân Đan Lai ghi phiếu bầu - Ảnh: Thanh Hải

Tại bản Cò Phạt – điểm bầu cử số 24 có 323 cử tri đủ điều kiện đi bầu cử. Trong ngày hội non sông, được tự tay cầm bút, bầu chọn những vị đại biểu mà bản thân yêu quý, tin tưởng, với người Đan Lai là một sự kiện đặc biệt. Trưởng ban công tác mặt trận, Tổ trưởng tổ bầu cử số 24 La Văn Linh cho biết: "Việc tuyên truyền, vận động cho ngày bầu cử được xã và bản thực hiện từ rất nhiều tháng trước, bằng rất nhiều hình thức. Chúng tôi tuyên truyền để người dân đi bầu cử đầy đủ, thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm của công dân, của cử tri".

Em nhỏ Đan Lai theo mẹ đi bầu cử - Ảnh: Thanh Hải

Hôm nay, hai bản làng người Đan Lai nằm sâu trong đại ngàn Pù Mát đã có đường bê tông nội bản, điện lưới thắp sáng, có các điểm trường mầm non và tiểu học để trẻ em đến trường, trạm y tế để bà con khám chữa bệnh… Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025 còn hỗ trợ bà con cây con giống, xây dựng đường nước sạch, bờ kè chống sạt lở.

Một phụ nữ Đan Lai tự tay viết phiếu bầu - Ảnh: Thanh Hải

Cuộc sống mới đang đến với người dân Đan Lai nhờ rất nhiều sự quan tâm của Đảng và nhà nước. Trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột do Chính phủ phát động năm 2025, hàng chục nếp nhà tạm của người Đan Lai đã được xóa bỏ, thay bằng mái nhà theo tiêu chí “3 cứng”. Tất cả những “trợ lực” ấy đang kéo giảm sự nghèo đói, khó khăn của vùng đất “sơn cùng thủy tận” này.

Người dân Đan Lai tự tay bỏ phiếu bầu vào thùng - Ảnh: Thanh Hải

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Môn Sơn Nguyễn Công Oanh thông tin, xã Môn Sơn có 3 điểm bỏ phiếu sớm là Bản Mọi, Khe Búng và Cò Phạt với 1.200 cử tri. Qua nắm bắt tại các tổ bầu cử, bà con rất phấn khởi, tin tưởng những vị đại biểu được bầu chọn sẽ đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của cử tri. Đặc biệt, sẽ có thêm nhiều ý kiến trình lên cấp trên về sự quan tâm, đầu tư, dành nhiều cơ chế đặc thù cho vùng đồng bào DTTS còn nhiều khó khăn.

Khu vực bỏ phiếu số 25 - bản Khe Búng, xã Môn Sơn - Ảnh: Thanh Hải

Người Đan Lai ở hai bản Khe Búng và Cò Phạt có khoảng 250 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu. Dẫu tỷ lệ hộ nghèo của hai bản hiện khoảng 98%, đời sống người dân còn rất bộn bề. Nhưng với sự quan tâm của Đảng và nhà nước, cùng với việc “3 bám, 4 cùng” của cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Môn Sơn, cuộc sống người dân Đan Lai sẽ ngày một đổi khác. Sự đổi khác ấy, chắc chắn không xa, như niềm tin mà mỗi cử tri Đan Lai đã gửi gắm qua từng lá phiếu bầu chọn.