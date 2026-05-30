Xăng E10 đã được bán thí điểm từ ngày 1/8/2025. Đến cuối tháng 4 và đầu tháng 5, nhiều cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc đã giảm tỷ lệ xăng khoáng RON95 để chuyển sang bán xăng E10.

Theo đúng lộ trình của Thông tư 50 quy định, từ ngày 1/6/2026, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội, nhiều người tiêu dùng cho biết xe dùng xăng E10 khiến động cơ chạy yếu hơn so với dùng xăng khoáng truyền thống.

Vậy xe sử dụng xăng E10 có bị yếu máy không? Trong Cẩm nang xăng sinh học vừa phát hành, Bộ Công Thương cho biết, thực tế xe sử dụng xăng E10 có yếu máy, nhưng chênh lệch công suất và tiêu thụ nhiên liệu rất nhỏ.

Theo Bộ Công Thương, xăng E10 có mức năng lượng thấp hơn khoảng 3,4% so với xăng khoáng truyền thống. Tuy nhiên, nhiên liệu này cháy sạch và triệt để hơn, giúp giảm phát thải HC và CO từ 20-30%.

Hiện 1 lít xăng E10 nặng hơn 1 lít xăng thuần khoáng khoảng 0,8%. Công suất động cơ có thể tăng/giảm trong khoảng 0-3%, theo Cẩm nang.

Bộ Công Thương cũng giải thích trong một số trường hợp xe sử dụng E10 có thể tăng tiêu hao xăng nhẹ, song mức tăng thường không lớn ở điều kiện vận hành bình thường.