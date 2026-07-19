Hành trình chiến thắng của Argentina tại World Cup 2026 một lần nữa nhắc thế giới về Lionel Messi - con người đã vượt khỏi giới hạn của một thiên tài bóng đá để trở thành biểu tượng văn hóa, sức mạnh mềm và một phần đặc biệt trong thương hiệu quốc gia Argentina. Từ Messi, có thể suy nghĩ sâu hơn về cách một quốc gia xây dựng hình ảnh của mình trong kỷ nguyên mới: không chỉ bằng khẩu hiệu, chiến dịch quảng bá hay những con số tăng trưởng, mà bằng con người, giá trị, bản sắc và khả năng chạm đến trái tim nhân loại.

Có những con người, bằng tài năng và nhân cách của mình, đã làm cho tên đất nước được nhắc đến với sự yêu mến đặc biệt. Messi là một con người như thế. Argentina có lịch sử, văn chương, tango, những đô thị giàu bản sắc và niềm kiêu hãnh Nam Mỹ. Nhưng với hàng trăm triệu người trên thế giới hôm nay, chỉ cần nhắc đến Messi, người ta lập tức nhớ đến màu áo xanh trắng, đến quốc kỳ Argentina, đến một dân tộc sống mãnh liệt với bóng đá, với cảm xúc và với niềm tự hào.

Tình cảm của người hâm mộ đối với Messi không chỉ đến từ những pha đi bóng mê hoặc, những bàn thắng thiên tài hay những danh hiệu làm nên lịch sử. Điều khiến Messi trở nên đặc biệt là ở anh, tài năng không tách rời nhân cách. Anh không ồn ào, không phô trương, không biến vinh quang thành khoảng cách với người khác. Anh lớn lên trong mắt thế giới bằng sự bền bỉ, khiêm nhường, giản dị, bằng tình yêu dành cho gia đình, đồng đội và đất nước.

Mỗi lần Messi bước ra sân, người hâm mộ không chỉ chờ đợi một pha xử lý kỹ thuật. Họ chờ đợi một thứ cảm giác đẹp đẽ hơn: cảm giác được chứng kiến tài năng ở đỉnh cao nhưng vẫn rất người, rất gần gũi, rất nhân văn. Trong một thế giới đôi khi quá ồn ào bởi danh tiếng, tiền bạc và truyền thông, Messi đem lại niềm tin rằng sự giản dị vẫn có sức hấp dẫn; khiêm tốn vẫn có sức thuyết phục; cống hiến lặng lẽ vẫn có thể tạo nên vinh quang lớn.

Messi có kỳ World Cup phi thường trên đất Mỹ - Ảnh: AFA

Đó cũng là lý do Messi trở thành một phần trong thương hiệu quốc gia Argentina. Thương hiệu quốc gia không phải chỉ là logo, khẩu hiệu hay những chiến dịch truyền thông được thiết kế công phu. Thương hiệu quốc gia trước hết được tạo nên từ những giá trị sống động mà thế giới có thể cảm nhận. Một món ăn, một điệu nhảy, một tác phẩm nghệ thuật, một thành phố, một sản phẩm sáng tạo, một vận động viên, một nhà khoa học, một doanh nhân, nếu đủ sức đại diện cho tinh thần dân tộc, đều có thể trở thành “đại sứ” của quốc gia.

Messi là một “đại sứ” như vậy. Anh không cần nói nhiều về Argentina, nhưng cách anh chơi bóng, cách anh chịu đựng áp lực, cách anh trở lại sau thất bại, cách anh đặt màu áo đội tuyển lên trên cái tôi cá nhân đã nói rất nhiều về đất nước của anh. Đã có thời điểm Messi bị nghi ngờ, bị chỉ trích, từng thất bại trong những trận chung kết lớn. Nhưng anh không quay lưng với đội tuyển. Anh tiếp tục trở lại, tiếp tục gánh vác, tiếp tục chiến đấu, để rồi cùng Argentina chạm tới đỉnh cao. Chính hành trình ấy làm cho hình ảnh Messi không chỉ đẹp vì chiến thắng, mà còn đẹp vì sự nhẫn nại, thủy chung và trách nhiệm.

Một quốc gia có thể được thế giới biết đến bằng sức mạnh kinh tế, quân sự, công nghệ. Nhưng một quốc gia được yêu mến thường bắt đầu từ sức mạnh mềm - từ văn hóa, con người, câu chuyện và cảm xúc. Messi làm được điều đó cho Argentina. Anh khiến người ta yêu thêm một màu cờ, tò mò hơn về một đất nước, xúc động hơn trước một dân tộc. Đó là giá trị mà không chiến dịch quảng bá nào có thể mua được nếu phía sau nó không có con người thật, giá trị thật và câu chuyện thật.

Từ câu chuyện Messi, có thể nghĩ nhiều hơn về Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Đất nước ta đang đứng trước yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển công nghiệp văn hóa và xây dựng hình ảnh quốc gia có bản sắc, uy tín, hấp dẫn trong mắt bạn bè quốc tế. Trong hành trình ấy, thương hiệu quốc gia không thể chỉ được xây dựng bằng những thông điệp chung chung. Thương hiệu quốc gia phải được tạo nên từ con người Việt Nam, văn hóa Việt Nam, sản phẩm Việt Nam và những giá trị Việt Nam có khả năng đi ra thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từng nhấn mạnh tinh thần “văn hóa ở trung tâm phát triển”, coi văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và hệ điều tiết cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Nhìn từ Messi, ta càng thấy rõ ý nghĩa của tư tưởng ấy. Văn hóa không đứng bên lề phát triển. Văn hóa chính là chiều sâu của phát triển. Văn hóa làm cho tăng trưởng có nhân tính, làm cho hội nhập có bản sắc, làm cho sức mạnh quốc gia không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế mà còn bằng khả năng được thế giới tôn trọng, tin cậy và yêu mến.

Việt Nam có rất nhiều chất liệu để xây dựng thương hiệu quốc gia trong kỷ nguyên mới. Chúng ta có lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước; có kho tàng di sản phong phú; có văn hóa đa dạng; có con người cần cù, nghĩa tình, sáng tạo; có khát vọng vươn lên mạnh mẽ; có thế hệ trẻ năng động, tự tin, hội nhập sâu với thế giới. Vấn đề là phải chuyển những chất liệu ấy thành giá trị hiện đại, thành sản phẩm sáng tạo, thành biểu tượng có sức lan tỏa, thành câu chuyện quốc gia được kể bằng ngôn ngữ mà thế giới có thể hiểu, yêu và chia sẻ.

Việt Nam cần những “Messi” trong nhiều lĩnh vực. Đó không nhất thiết phải là một siêu sao bóng đá, mà là những con người có khả năng làm cho thế giới nhìn thấy trí tuệ Việt Nam, bản lĩnh Việt Nam, tâm hồn Việt Nam. Một vận động viên giành chiến thắng trên đấu trường quốc tế; một nghệ sĩ đưa âm nhạc, điện ảnh, mỹ thuật Việt Nam ra thế giới; một nhà khoa học tạo ra công trình có giá trị; một doanh nhân xây dựng thương hiệu Việt có sức cạnh tranh toàn cầu; một nhà thiết kế, một đầu bếp, một đạo diễn, một người trẻ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - tất cả đều có thể trở thành những mảnh ghép của thương hiệu quốc gia nếu được nuôi dưỡng trong một hệ sinh thái đúng đắn.

Muốn vậy, chúng ta phải xây dựng môi trường để tài năng được phát hiện, được bồi dưỡng, được bảo vệ và được trao cơ hội. Không thể có biểu tượng lớn nếu xã hội không biết trân trọng tài năng từ sớm. Không thể có thương hiệu quốc gia mạnh nếu những giá trị tốt đẹp không được đầu tư lâu dài. Không thể có sức mạnh mềm nếu văn hóa chỉ được coi là phần trang trí sau cùng của phát triển. Tài năng cần thể chế nâng đỡ. Sáng tạo cần không gian thử nghiệm. Bản sắc cần được làm mới. Khát vọng cần được chuyển thành chính sách, nguồn lực và kết quả cụ thể.

Câu chuyện Messi cũng cho thấy thương hiệu quốc gia phải bắt đầu từ tính xác thực. Thế giới hôm nay không dễ bị thuyết phục bởi những hình ảnh được tô vẽ. Người ta tin vào những câu chuyện thật, con người thật, giá trị thật. Vì vậy, xây dựng thương hiệu quốc gia Việt Nam không phải là làm cho mình trở thành một bản sao của ai khác, mà là làm cho những gì đẹp nhất, sâu sắc nhất, hiện đại nhất của Việt Nam được nhận diện rõ hơn, được tổ chức tốt hơn và được lan tỏa mạnh mẽ hơn.

Hậu phương vững chắc của Messi là người vợ hiền cùng các con luôn sát cánh - Ảnh: Antonela Roccuzzo/Instagram

Trong kỷ nguyên mới, thương hiệu quốc gia Việt Nam cần được xây dựng trên ba trụ cột: bản sắc văn hóa, năng lực sáng tạo và phẩm chất con người. Bản sắc giúp chúng ta không bị hòa tan. Sáng tạo giúp chúng ta không bị tụt lại. Phẩm chất con người giúp chúng ta đi xa một cách bền vững. Khi ba yếu tố ấy gặp nhau, Việt Nam không chỉ có thể bán sản phẩm, thu hút du lịch, gọi vốn đầu tư hay mở rộng thị trường, mà còn có thể tạo dựng niềm tin, thiện cảm và vị thế trong cộng đồng quốc tế.

Messi nhắc chúng ta rằng một con người có thể làm rạng danh một đất nước khi tài năng được đặt trong hệ giá trị đúng đắn. Anh không chỉ làm cho Argentina chiến thắng, mà còn làm cho Argentina được yêu mến. Đó là bài học lớn cho mọi quốc gia: muốn có thương hiệu mạnh, phải có con người đẹp; muốn có sức mạnh mềm, phải có văn hóa mạnh; muốn đi ra thế giới, phải biết kể câu chuyện của mình bằng tài năng, nhân cách và khát vọng.

Với Việt Nam, xây dựng thương hiệu quốc gia trong kỷ nguyên mới không phải là việc của riêng ngành văn hóa, du lịch, ngoại giao hay truyền thông. Đó là công việc của cả hệ thống, của từng địa phương, từng doanh nghiệp, từng cộng đồng sáng tạo và từng công dân. Mỗi sản phẩm tốt, mỗi hành vi đẹp, mỗi tài năng được nâng đỡ, mỗi câu chuyện Việt Nam được kể một cách chân thành đều góp phần làm nên hình ảnh đất nước.

Từ Messi nghĩ về Việt Nam, điều đọng lại không chỉ là sự ngưỡng mộ một thiên tài. Điều quan trọng hơn là niềm tin rằng mỗi quốc gia đều có thể tạo ra những biểu tượng của mình nếu biết trân trọng con người, đầu tư cho văn hóa, nuôi dưỡng tài năng và biến khát vọng dân tộc thành hành động cụ thể. Một đất nước mạnh không chỉ là đất nước có nền kinh tế lớn, mà còn là đất nước có những giá trị khiến thế giới muốn tìm hiểu, yêu mến, tin cậy và đồng hành.

Video highlights trận Anh 1-2 Argentina (nguồn: VTV)