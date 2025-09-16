XEM CLIP:

Khoảng 9h18 ngày 15/9, ô tô limousine mang biển kiểm soát 29E-127.XX do tài xế Trần Văn T. (SN 1995) điều khiển, lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình. Đến Km222+800 (địa phận tỉnh Ninh Bình) ô tô này bất ngờ đâm vào đuôi xe tưới cây do tài xế Nguyễn Hữu C. (SN 1982) điều khiển đang đi sát dải phân cách giữa.

Cú va chạm mạnh khiến ô tô limousine lật nghiêng, sau đó va chạm với 2 ô tô khác đang đi cùng chiều. Vụ tai nạn khiến 10 người trên ô tô limousine bị thương, 11 người khác trên ô tô khách loại 30 chỗ ngồi bị xây xước, tất cả được lực lượng chức năng đưa đến bệnh viện.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình. Ảnh: Q.T

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Cục CSGT đã phối với với các lực lượng để nhanh chóng cứu nạn, cứu hộ người bị thương. Đồng thời, phối hợp với Cơ quan điều tra để xác minh, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Lãnh đạo Cục CSGT giao Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt làm việc với các đơn vị quản lý đường cao tốc để quán triệt việc bảo đảm an toàn khi chăm sóc cây xanh, duy tu, bảo dưỡng.

"Cục cũng phối hợp với Cơ quan điều tra nhằm xác minh, làm rõ trách nhiệm của đơn vị quản lý và quy trình điều động phương tiện hoạt động trên cao tốc", lãnh đạo Cục CSGT thông tin.

Cây cối um tùm tại Đại lộ Thăng Long (Hà Nội). Ảnh: Đình Hiếu

Cũng liên quan đến vấn đề này, ngày 12/9, tại cuộc họp giữa Cục CSGT (Bộ Công an), Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đăng kiểm Việt Nam (cùng thuộc Bộ Xây dựng), Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT đã có cảnh báo về nguy cơ mất an toàn khi trồng cây tại dải phân cách giữa đường.

Vị Cục trưởng Cục CSGT cho biết, kinh nghiệm ở nhiều nước cho thấy, cần hạn chế trồng cây xanh tại dải phân cách giữa nhưng tại nước ta đang diễn ra phổ biến.

"Chúng ta cần phải đánh giá lại, có tiêu chuẩn khoảng cách dải phân cách giữa rộng bao nhiêu thì mới đủ điều kiện trồng cây. Bởi khi trồng cây phải có hoạt động chăm, bón, cắt tỉa, tưới nước... đều có nguy cơ gây mất an toàn giao thông", Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình cho biết.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT. Ảnh: Đình Hiếu

Cục trưởng Cục CSGT cũng đưa ra ví dụ như tại Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc), họ đặt dải phân cách cứng bằng bê tông và hàng rào ở phía trên. Họ chỉ trồng cây ở những nơi có đủ rộng, đảm bảo an toàn.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình cũng nêu thực trạng trên tuyến cao tốc Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) khi thường xuyên có tình trạng cây xanh che lấp biển báo, gây khó khăn cho người tham gia giao thông.