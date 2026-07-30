Ngày 30/7, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 (TPHCM) thông tin về ca bệnh sốc nhiễm khuẩn nguy hiểm. Theo đó, bà T.Y.V (45 tuổi) bị xe máy đè lên vùng đùi phải. Sau tai nạn, bà đau và sưng nề nhưng nghĩ chỉ là chấn thương phần mềm nên tự chườm lạnh tại nhà.

Tuy nhiên, sau 5 ngày, cơn đau ngày càng dữ dội, vùng đùi phải sưng to và căng cứng. Đến ngày thứ 6, bà đột ngột lừ đừ, gần như mất tỉnh táo, cơ thể mệt lả nên được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Khi nhập viện, bà V. trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn nặng. Vùng mặt trong đùi phải xuất hiện mảng bầm tím lớn kèm nhiều bóng nước, lan từ vùng bẹn xuống đùi.

Bệnh nhân được ra viện. Ảnh: BVCC.

Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán bà V. bị viêm cân mạc hoại tử vùng bẹn - đùi phải. Đây là bệnh lý nhiễm trùng mô mềm tối cấp, có khả năng phá hủy mô rất nhanh và tỷ lệ tử vong cao nếu không được điều trị kịp thời.

Ngay lập tức, quy trình báo động cấp cứu được kích hoạt. Hai ê-kíp đồng thời triển khai hồi sức tích cực và phẫu thuật.

Bà V. được an thần, đặt nội khí quản, thở máy, lọc máu liên tục và dùng kháng sinh phổ rộng nhằm kiểm soát nhiễm trùng. Ê-kíp khác phẫu thuật cắt lọc mô hoại tử ngay khi tình trạng huyết động được kiểm soát bước đầu.

Bệnh nhân phải trải qua 4 lần phẫu thuật cắt lọc khẩn cấp, kết hợp theo dõi vết thương hằng ngày và chăm sóc tích cực để loại bỏ hoàn toàn mô hoại tử, ngăn nhiễm trùng lan rộng.

Nhiều thời điểm người bệnh rơi vào nguy kịch. Sau hơn một tháng điều trị tích cực, bà V. hồi phục hoàn toàn và xuất viện.

Theo BS.CKII Trần Thanh Định - Đơn nguyên Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2, viêm cân mạc hoại tử là bệnh lý hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm, được xếp vào nhóm cấp cứu ngoại khoa tối khẩn với tỷ lệ tử vong cao. Bệnh có thể xuất hiện sau những chấn thương tưởng như rất nhẹ, nhất là khi có tụ máu, dập nát mô hoặc vết thương bị nhiễm trùng.

Bác sĩ Định khuyến cáo người dân không nên chủ quan với các chấn thương phần mềm, dù ban đầu chỉ là va đập hay bầm tím. Việc thăm khám sớm và tuân thủ chỉ định theo dõi của bác sĩ giúp phát hiện kịp thời các biến chứng nguy hiểm, nâng cao hiệu quả điều trị và giảm nguy cơ tử vong.

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