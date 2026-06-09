Khi được đưa đến Bệnh viện K (Hà Nội), anh N.T.H (39 tuổi, Bắc Ninh) gần như mất khả năng vận động, phải ngồi xe lăn.

Kết quả thăm khám cho thấy anh H. mắc ung thư phổi giai đoạn IV. Khối u ở thùy dưới phổi trái kích thước 33x44 mm đã di căn tới xương đùi trái, gây tiêu xương nghiêm trọng, đau đớn kéo dài và nguy cơ gãy xương bệnh lý rất cao.

Anh H. là trụ cột gia đình, đang ở độ tuổi lao động, việc phải ngồi xe lăn khiến anh rơi vào tâm trạng tuyệt vọng.

Tiến sĩ, bác sĩ Đào Văn Tú, Trưởng khoa Điều trị yêu cầu Quán Sứ, Bệnh viện K cho biết, đây là trường hợp khó bởi bệnh đã ở giai đoạn muộn, tổn thương xương lớn khiến bệnh nhân hạn chế vận động nghiêm trọng, chất lượng cuộc sống suy giảm rõ rệt.

Một ca phẫu thuật tại Bệnh viện K. Ảnh: Mạnh Trần.

Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ quyết định áp dụng phác đồ điều trị đích bằng thuốc đích kết hợp theo dõi sát đáp ứng của khối u.

Kết quả vượt ngoài mong đợi khi sau thời gian điều trị, tổn thương ung thư phổi của anh H. giảm khoảng 70%. Đây là tiền đề quan trọng mở ra cơ hội thực hiện phẫu thuật xử lý tổn thương xương, giúp bệnh nhân có thể vận động trở lại.

Theo các bác sĩ, tổn thương di căn nằm ở 1/3 trên xương đùi trái, khối u đã xâm lấn mô mềm nên nguy cơ mất máu trong quá trình phẫu thuật rất cao. Sau nhiều lần hội chẩn, ê-kíp Khoa Ngoại cơ xương khớp quyết định thực hiện phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn phần xương tổn thương và thay khớp háng trái bằng khớp modul chuyên dụng.

Ca mổ được chuẩn bị kỹ lưỡng với nhiều phương án dự phòng và diễn ra thành công.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tập phục hồi chức năng sớm dưới sự hướng dẫn của các bác sĩ và điều dưỡng. Từ những bước đi đầu tiên còn khó khăn, khả năng vận động của anh cải thiện từng ngày.

Ba tháng sau ca mổ, người đàn ông từng phải phụ thuộc vào xe lăn đã có thể tự đi lại. Điều khiến các bác sĩ vui mừng hơn cả là bệnh nhân đã quay trở lại với những sinh hoạt quen thuộc của cuộc sống.

Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Lê Minh, Phó khoa Ngoại cơ xương khớp, cho biết, hiện nay anh H. có thể đi xe đạp, đưa con đi học và tham gia các hoạt động thường ngày cùng gia đình. Với bệnh nhân, đó là điều tưởng như không thể xảy ra.

Với bản thân anh H, quãng thời gian không thể đi lại là cú sốc lớn đối với bản thân và gia đình. Việc được đứng dậy, tự đi trên đôi chân của mình và có thể chở con đi học mỗi ngày mang đến niềm hạnh phúc khó diễn tả.

Theo các bác sĩ, hiện sức khỏe của bệnh nhân ổn định, đáp ứng tốt với điều trị. Cả tình trạng ung thư phổi và chức năng vận động đều có những tiến triển tích cực. Anh H. tiếp tục được theo dõi và điều trị định kỳ.

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