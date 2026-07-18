"Phạm Tuấn Hải cùng Hà Nội FC đi qua một hành trình thật đẹp, để lại dấu ấn không chỉ bằng những bàn thắng, mà còn bằng tinh thần chiến đấu và khát khao chinh phục. Đặc biệt, Tuấn Hải là một trong những nhân tố quan trọng góp phần tạo nên mùa giải 2022 với cú ăn ba đầy tự hào.

Cảm ơn Tuấn Hải vì tất cả những gì đã cống hiến cho màu áo tím. Chúc Tuấn Hải luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công trên con đường phía trước", thông báo của Hà Nội FC chiều 18/7.

Tuấn Hải ghi dấu ấn trong màu áo Hà Nội FC. Ảnh: S.N

Tuấn Hải là sản phẩm của lò đào tạo Hà Nội. Anh ký hợp đồng chính thức với đội bóng Thủ đô từ đầu mùa giải 2022. Ngay trong mùa giải đầu tiên, tiền đạo người Ninh Bình ghi dấu ấn đậm nét với 30 trận đấu, ghi 13 bàn thắng và 3 đường kiến tạo. Màn trình diễn xuất sắc của Tuấn Hải góp công lớn giúp Hà Nội FC giành cú ăn 3 mùa giải 2022 (Siêu cúp Quốc gia, vô địch V-League và Cúp Quốc gia).

Ở mùa giải 2023, Phạm Tuấn Hải duy trì phong độ ấn tượng với 21 trận đấu, 7 bàn thắng và 5 lần kiến tạo. Anh có lần thứ hai lọt vào danh sách đội hình tiêu biểu của mùa giải.

Tuấn Hải ghi 42 bàn thắng cho đội bóng Thủ đô.

Kể từ khi khoác áo Hà Nội FC, Tuấn Hải thi đấu 132 trận đấu, 42 bàn thắng. Không chỉ ở CLB, Tuấn Hải còn nhiều lần toả sáng ở ĐTQG Việt Nam.

Hiện tại, tương lai của Tuấn Hải vẫn được giữ kín. Một số nguồn tin cho biết chân sút sinh năm 1998 gia nhập Thép Xanh Nam Định ở mùa giải tới.