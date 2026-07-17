Tâm điểm của lượt đấu là cuộc so tài giữa PVF và CAHN. Trước trận đấu, PVF dẫn đầu bảng C, trong khi CAHN xếp thứ ba. Chỉ cần giành 1 điểm, PVF chắc chắn đi tiếp với ngôi đầu bảng, còn đội bóng ngành công an cũng rộng cửa giành vé vào tứ kết.

Với tâm lý khá thoải mái, hai đội nhập cuộc thận trọng. PVF là đội kiểm soát bóng nhiều hơn và chủ động triển khai tấn công. Sang hiệp hai, PVF vẫn là đội chiếm ưu thế về thời lượng kiểm soát bóng, song không thể tạo ra sự khác biệt trước lối chơi chặt chẽ của đối thủ. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0, kết quả giúp PVF giữ vững ngôi đầu bảng C.

PVF và CAHN đều đi tiếp. Ảnh: VFF

Ở trận đấu còn lại, SHB Đà Nẵng gặp Đồng Nai. Bất ngờ xảy ra sau giờ nghỉ khi Đồng Nai liên tiếp ghi hai bàn thắng. Phút 53, Tuấn Sang mở tỷ số sau một pha phối hợp tấn công. Đến phút 60, Minh Toàn thực hiện thành công quả phạt đền, nâng tỷ số lên 2-0. Dù giành chiến thắng, Đồng Nai vẫn dừng bước khi chỉ có 3 điểm và xếp cuối bảng C. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng giành quyền vào tứ kết với tư cách một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Như vậy, 8 đội góp mặt tại vòng tứ kết gồm: Hà Nội và PVF-CAND (bảng A); Thể Công Viettel và SLNA (bảng B); PVF và CAHN (bảng C); HAGL và SHB Đà Nẵng là hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.