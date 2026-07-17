"Tôi là HLV trưởng mới của tuyển Myanmar được một tuần, và trận đấu ngày mai gặp tuyển Việt Nam là trận đầu tiên. Tuyển Việt Nam rất mạnh, đang đứng trên Myanmar ở BXH FIFA với khoảng cách lớn.

Điều này là sự khác biệt. Nhưng dù vậy, chúng tôi ở đây để học hỏi, rút kinh nghiệm, chuẩn bị một trận đấu tốt. Tôi hy vọng bản thân có thể nhìn thấy các cầu thủ chơi bóng như ý muốn, và sẽ có được sự phát triển trong tương lai", HLV Jorn Andersen phát biểu trước trận gặp tuyển Việt Nam.

HLV Jorn Andersen mong được hỏi hỏi nhiều ở trận gặp tuyển Việt Nam. Ảnh: V.A

HLV Jorn Andersen cũng đánh giá cao những thay đổi trong lực lượng của tuyển Việt Nam, đặc biệt là sự xuất hiện của các nhân tố mới trên hàng công.

“Đối đầu với một đội bóng mạnh giúp chúng tôi nhìn rõ hơn những điểm cần cải thiện. Dù kết quả ra sao, đây vẫn là một trận đấu có ý nghĩa đối với sự phát triển của tuyển Myanmar”, HLV Jorn Andersen nhấn mạnh.

"Đây là một trận đấu giao hữu và chúng tôi muốn thi đấu với các đối thủ mạnh như tuyển Việt Nam. Chỉ có đá với đối thủ mạnh tuyển Myanmar mới có thể cải thiện được tinh thần chiến đấu cũng như là chiến thuật của mình. Trận gặp tuyển Việt Nam là một bài kiểm tra tốt cho Myanmar. Nếu chúng tôi thua thì đó là điều bình thường, còn có được kết quả tốt thì đó sẽ là một bất ngờ lớn", HLV Jorn Andersen chốt lại.