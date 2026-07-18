Link xem trực tiếp Việt Nam vs Malaysia:

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da

Link xem trực tiếp trên FPT Play: https://fptplay.vn/su-kien/viet-nam-myanmar-6a599ffac0c88d2ff529c5ef?event=event&type=highlight

Tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận giao hữu quốc tế với Myanmar lúc 19h00 tối 18/7 trên sân Thái Nguyên. Đây là màn tổng duyệt cuối cùng của thầy trò HLV Kim Sang Sik trước khi lên đường bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.

Tuyển Việt Nam trong buổi tập trước trận đấu với Myanmar - Ảnh: V.A

Sau chuyến tập huấn hiệu quả tại Hàn Quốc, tuyển Việt Nam đang có sự tự tin lớn khi ghi 8 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần qua các trận đấu giao hữu. Những tín hiệu tích cực về lối chơi, khả năng tấn công cùng sự gắn kết giữa các tuyến giúp ban huấn luyện có thêm cơ sở để hoàn thiện đội hình mạnh nhất.

Bên kia chiến tuyến, Myanmar mang đến đội hình kết hợp giữa các cựu binh và cầu thủ trẻ. Dù bị đánh giá thấp hơn, đội khách vẫn được kỳ vọng sẽ tạo ra bài kiểm tra chất lượng cho tuyển Việt Nam trước ngày bước vào giải đấu chính thức.

Với lợi thế sân nhà cùng lực lượng vượt trội, tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn trong cuộc đối đầu này. Một chiến thắng sẽ không chỉ mang ý nghĩa về mặt kết quả mà còn tạo đà tâm lý thuận lợi cho thầy trò HLV Kim Sang Sik trước hành trình chinh phục ASEAN Cup 2026.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Myanmar

Việt Nam: Lê Giang, Xuân Mạnh, Thành Chung, Việt Anh, Văn Hậu, Tiến Anh, Quang Hải, Hoàng Đức, Tài Lộc, Hoàng Hên, Xuân Son.

Myanmar: Pyae Phyo Aung, Thet Hein Soe, Soe Moe Kyaw, Nanda Kyaw, Aung Hlaing Win, Kyaw Min Oo, Lwin Moe Aung, Myat Kaung Khant, Aung Naing Win, Than Paing, Maung Maung Lwin.