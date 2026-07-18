Vẫn còn lời giải cần tìm

Nếu nhìn vào quá trình chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, có thể cho rằng HLV Kim Sang Sik đã hoàn tất những gì cần làm. Tuyển Việt Nam có bốn tuần tập luyện liên tục, ba chiến thắng trên đất Hàn Quốc và bộ khung dần được định hình trước ngày bước vào giải đấu chính thức.

Thế nhưng, phát biểu của nhà cầm quân người Hàn Quốc trước trận gặp Myanmar lại cho thấy một điều khác. Khi được hỏi về sơ đồ 3-4-3 và hàng công, ông không khẳng định đã có bộ ba tối ưu, mà nhấn mạnh: "Chúng tôi đang tìm ra tổ hợp tốt nhất từng trận". Đây là chi tiết rất đáng chú ý.

Với HLV Kim Sang Sik, trận đấu gặp Myanmar là cơ hội để tìm tổ tấn công tốt nhất. Ảnh: HL

Hàng công tuyển Việt Nam lúc này có quá nhiều lựa chọn. Xuân Son đang đạt phong độ cao, Tài Lộc vừa gia nhập đội tuyển, trong khi Quang Hải, Hoàng Đức, Hai Long, Hoàng Hên hay Đình Bắc đều có những điểm mạnh riêng. Với HLV Kim Sang Sik, câu hỏi không còn là ai xứng đáng đá chính, mà là những cầu thủ nào kết hợp với nhau hiệu quả nhất trước từng đối thủ.

Điều đó cũng lý giải vì sao suốt chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, ông liên tục thay đổi nhân sự, thử nhiều cách kết hợp và không cố định một bộ ba tấn công. Trận gặp Myanmar vì thế ngoài màn tổng duyệt cuối cùng, còn là cơ hội để HLV Kim Sang Sik hoàn thiện "lời giải cho hàng công" trước ASEAN Cup.

Và mục tiêu thứ 2

Tuy nhiên, mục tiêu của HLV Kim Sang Sik không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm những phương án tấn công.Trong buổi họp báo, điều ông thầy người Hàn Quốc nhắc đến nhiều nhất lại là một mong muốn rất giản dị: không có thêm cầu thủ nào chấn thương.

Đó không phải là sự thận trọng quá mức, mà phản ánh đúng hoàn cảnh của tuyển Việt Nam lúc này. Sau khi Duy Mạnh, Văn Khang và trước đó là Lê Ngọc Bảo phải rời đội vì chấn thương, mỗi tổn thất mới đều có thể làm xáo trộn những tính toán ông Kim Sang Sik đã tính toán, xây dựng suốt thời gian qua.

Bên cạnhh đó, việc bảo toàn lực lượng cũng rất quan trọng. Ảnh: HL

Myanmar vì thế trở thành bài toán không dễ giải. Nếu sử dụng đội hình mạnh để kiểm chứng lần cuối, nguy cơ va chạm và chấn thương luôn hiện hữu. Còn chọn lựa chơi quá dè dặt, HLV Kim Sang Sik lại mất cơ hội đánh giá những phương án đang cân nhắc trước khi bước vào ASEAN Cup.

Đó cũng là lý do trận đấu này có ý nghĩa lớn hơn một kết quả thắng hay thua. Sau bốn tuần chuẩn bị về thể lực, chiến thuật và tâm lý, điều tuyển Việt Nam cần lúc này không phải một chiến thắng để tạo sự tự tin, mà là khép lại quá trình chuẩn bị với lực lượng gần như nguyên vẹn.

Có lẽ vì thế, trận giao hữu với Myanmar sẽ là 90 phút đặc biệt đối với HLV Kim Sang Sik. Ông vẫn còn một vài lời giải cần tìm trên hàng công, nhưng đồng thời cũng phải giữ nguyên những gì mình đã dày công xây dựng. Chỉ khi cân bằng được hai mục tiêu ấy, tuyển Việt Nam mới có thể bước vào ASEAN Cup 2026 với sự tự tin cao nhất.