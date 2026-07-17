Tài Lộc căng thẳng trước trận ra mắt tuyển Việt Nam
Tân binh Nguyễn Tài Lộc quyết có màn thể hiện tốt nhất trong lần đầu khoác áo tuyển Việt Nam, ở trận giao hữu với Myanmar trước ASEAN Cup 2026.
Ảnh: V.A
Đội trưởng Nguyễn Quang Hải khẳng định dù chỉ là một trận giao hữu nhưng tuyển Việt Nam làm hết sức thắng Myanmar, tạo tinh thần tốt cho ASEAN Cup 2026.
HLV Kim Sang Sik đánh giá cao Myanmar, đồng thời khẳng định tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất, bước chiến dịch ASEAN Cup 2026 với mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch.
VietNamNet cập nhật lịch thi đấu và kênh sóng phát trực tiếp trận đấu Việt Nam vs Myanmar, thuộc khuôn khổ giao hữu quốc tế tiền ASEAN Cup 2026.