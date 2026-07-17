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Chiều 17/7, tuyển Việt Nam có buổi tập duy nhất trên SVĐ Thái Nguyên, chuẩn bị cho trận giao hữu với Myanmar trước ASEAN Cup 2026. Rất đông CĐV Thái Nguyên chào đón thầy trò HLV Kim Sang Sik.
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SVĐ Thái Nguyên mới được đưa và sử dụng, có chất lượng tốt với sức chứa khoảng 2 vạn chỗ ngồi.
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Quang Hải và các đồng đội hào hứng khởi động.
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Tuyển Việt Nam gặp áp lực bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup.
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Đây là lần đầu Nguyễn Tài Lộc khoác áo ĐTQG Việt Nam. Anh tỏ ra căng thẳng trước màn ra mắt ở trận gặp Myanmar.
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Tài Lộc có vai trò rất quan trọng. HLV Kim Sang Sik khẳng định sự góp mặt của cầu thủ này cùng Hoàng Hên, Xuân Son... giúp tuyển Việt Nam mạnh hơn nhiều.
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Tuyển Việt Nam sở hữu lực lượng mạnh nhất từ trước tới nay.
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Xuân Son từng có kỳ ASEAN Cup 2024 rất đáng nhớ, nhưng cũng đáng quên vì chấn thương nặng.
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Tuyển Việt Nam có nhiều phương án nhân sự.
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Các cầu thủ như Quang Kiệt, Việt Cường... có thể được thi đấu ở trận gặp Myanmar.
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Đình Bắc sẽ không được thi đấu ở trận mở màn ASEAN Cup 2026 gặp Timor Leste vì án treo giò.
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Trận tuyển Việt Nam vs Myanmar lăn bóng vào lúc 19h ngày 18/7 trên SVĐ Thái Nguyên.

Ảnh: V.A

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