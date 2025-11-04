Ngày 4/11, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) tổ chức họp báo cung cấp thông tin chính thức về chương trình “Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025”.

Bà Lại Việt Anh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số phát biểu tại sự kiện công bố chương trình Online Friday 2025.

Chia sẻ về định hướng chương trình năm nay, bà Lại Việt Anh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cho biết, Online Friday 2025 sẽ tập trung xây dựng một hệ sinh thái kết nối toàn diện với chủ đề xuyên suốt “An toàn - An tâm - An vui”.

Chủ đề năm nay thể hiện rõ định hướng của Chính phủ trong việc thúc đẩy thương mại điện tử trở thành kênh mua sắm hiện đại, minh bạch, tin cậy và giàu trải nghiệm tích cực.

Online Friday không chỉ hướng tới việc tạo dựng sân chơi chung nhằm củng cố niềm tin, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giúp họ yên tâm về chất lượng sản phẩm và giao dịch trực tuyến, mà còn mang đến sự tiện lợi, niềm vui và hứng khởi trong suốt hành trình mua sắm số. Đồng thời, chương trình cũng hướng tới tăng cường sự gắn kết và đồng hành bền vững giữa cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng.

“Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số sẽ luôn đồng hành để tất cả các doanh nghiệp trên khắp cả nước tiếp tục có cơ hội đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng cũng dễ dàng được chọn lựa hàng hóa giá tốt, phù hợp với nhu cầu”, bà Lại Việt Anh khẳng định.

Theo ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển thương mại điện tử và Công nghệ số - eComDX thuộc Cục thương mại điện tử và Kinh tế số, slogan “Vui là sắm, sắm là vui” được Ban tổ chức lựa chọn năm nay nhằm truyền tải tinh thần trẻ trung, gần gũi, khuyến khích người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ, tận hưởng hoạt động mua sắm trực tuyến như một trải nghiệm văn hóa số đầy hứng khởi, thay vì chỉ là hành vi mua sắm thông thường.

“Chúng tôi hy vọng người tiêu dùng sẽ chủ động trang bị kiến thức, lựa chọn nhà bán hàng uy tín, tìm hiểu kỹ thông tin sản phẩm cũng như nắm rõ quyền lợi của mình để tận hưởng mua sắm online một cách thông minh, vui vẻ và an tâm.

Bên cạnh đó, các nhà bán hàng và doanh nghiệp tham gia chương trình cũng sẽ nâng cao trách nhiệm trong cung cấp sản phẩm, dịch vụ chất lượng, minh bạch thông tin, tuân thủ các quy định, từ đó tạo dựng niềm tin và uy tín lâu dài trên nền tảng số”, ông Tuấn cho hay.

Một hoạt động cụ thể của Online Friday 2025 là chuỗi sự kiện livestream chủ đề “An toàn - An tâm - An vui” trên các nền tảng và ứng dụng thuộc Chương trình, nhằm cung cấp kiến thức và thông tin chuyên sâu giúp người tiêu dùng nhận biết, phân biệt hàng thật - hàng giả.

Theo Ban tổ chức, trong thời gian diễn ra Online Friday 2025 kéo dài từ ngày 13/11 đến ngày 17/11, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số sẽ chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị triển khai nhiều hoạt động cụ thể để hiện thực hóa chủ đề “An toàn – An tâm – An vui” của chương trình năm nay như: Lễ khai mạc Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam 2025; chuỗi sự kiện livestream Online Friday 2025 trên các nền tảng và ứng dụng tham gia chương trình; phiên Mega Live do Ban tổ chức thực hiện, trình diễn trực quan và hướng dẫn chi tiết cách phân biệt hàng thật - hàng giả, qua đó nâng cao nhận thức và kỹ năng nhận diện sản phẩm chính hãng cho người tiêu dùng; không gian trải nghiệm và triển lãm sản phẩm chính hãng cùng các giải pháp chuyển đổi số dành cho doanh nghiệp....