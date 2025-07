Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Cục Khí tượng Thuỷ văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa đưa ra nhận định tình hình thời tiết trên cả nước trong 1 tuần tới (từ 27/7 đến 1/8/2025). Cụ thể:

Khu vực Bắc Bộ

Ngày 27/7: ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Từ 28/7-1/8: ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng khoảng từ 31/7-1/8, khu vực vùng núi có mưa rào và giông rải rác.

Thời tiết Hà Nội nắng nóng trong 1 tuần tới. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Mực nước thượng lưu trên các sông thuộc hệ thống Hồng - Thái Bình có xu thế biến đổi chậm, hạ lưu chịu ảnh hưởng của điều tiết hồ chứa phía thượng lưu và thủy triều.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ

Ngày 27/7: khu vực Thanh Hoá - Nghệ An có mưa rào và giông rải rác về chiều tối và đêm; khu vực Hà Tĩnh - Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; các nơi khác có mưa rào và giông vài nơi.

Ngày 28/7: có mưa rào và giông vài nơi.

Từ 29/7-1/8: ngày nắng nóng; đêm không mưa.

Trên sông Chu (Thanh Hóa) có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ với mức nước đỉnh lũ ở thượng lưu đạt mức báo động 2, ở hạ lưu còn dưới mức báo động 1. Mực nước trên sông Cả (Nghệ An) sẽ xuống, sau biến đổi chậm.

Mực nước trên các sông khác thuộc Trung Bộ từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có xu thế biến đổi chậm.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ

Từ 27/7-1/8: ngày nắng gián đoạn; chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Mực nước trên các sông chính khu vực cao nguyên Trung Bộ biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng điều tiết của hồ chứa, một số sông nhỏ xuất hiện dao động.

Mực nước trên các sông khu vực Nam Bộ dao động theo triều với xu thế lên chậm.

Khu vực Hà Nội

Ngày 27/7: ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Từ 28/7-1/8: ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Cơ quan khí tượng lưu ý những khu vực xảy ra mưa giông, cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ lũ quét trên sông, suối nhỏ; sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng, thấp.

Đặc biệt, ở một số khu vực như miền Bắc, sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài, người dân cần đề phòng khả năng xuất hiện giông lốc và các hiện tượng thời tiết cực đoan.