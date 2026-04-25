U17 Việt Nam khép lại hành trình hoàn hảo tại giải U17 Đông Nam Á 2026 bằng chiến thắng thuyết phục trước Malaysia, qua đó lần thứ 4 vô địch và khẳng định vị thế số một khu vực.
AFC Asian Cup đăng tải thông điệp chúc mừng U17 Việt Nam sau chiến thắng trước Malaysia, ghi nhận hành trình ấn tượng và chức vô địch lịch sử.
Sau 2 năm dẫn dắt U17 Việt Nam, lần đầu tiên HLV Cristiano Roland có được danh hiệu, tại giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026.