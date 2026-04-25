U17 Việt Nam đánh bại U17 Malaysia 3-0 đầy thuyết phục trong trận chung kết, giành Cúp vô địch xứng đáng.
U17 Việt Nam trở thành đội bóng có số lần vô địch U17 Đông Nam Á nhiều nhất trong lịch sử, với 4 lần đăng quang. Trước đó, U17 Việt Nam từng lên ngôi vào các năm 2006, 2010 và 2017. 
Thầy trò HLV Cristiano Roland nhận Cúp vô địch từ BTC.
Tại giải U17 Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam bất bại 5 trận (4 thắng, 1 hòa, ghi 19 bàn thắng, thủng lưới 1 bàn). 
Với cá nhân HLV Cristiano Roland, chiến lược gia người Brazil lần đầu giành cúp vô địch cùng U17 Việt Nam, sau 2 năm cầm quân. 
Niềm vui của các thành viên U17 Việt Nam.
Tại vòng bảng, Nguyễn Lực và các đồng đội thắng 4-0 trước Malaysia và 10-0 trước Timor Leste, còn tại bán kết các cầu thủ trẻ Việt Nam tạo nên màn lội ngược dòng đầy cảm xúc, thắng 2-1 trước đương kim vô địch U17 Australia. Còn tại chung kết, U17 Việt Nam một lần nữa thắng đậm U17 Malaysia, 3-0.
Dưới thời HLV Cristiano Roland, U17 Việt Nam bất bại 16 trận trên mọi đấu trường.
U17 Việt Nam thắng 10 và hòa 6, ghi tới 55 bàn thắng và chỉ để lọt lưới đúng 5 lần.
Lứa cầu thủ U17 hiện tại rất có tương lai.
Sau giải Đông Nam Á, U17 Việt Nam hướng tới VCK U17 châu Á 2026 (diễn ra vào tháng 5), với mục tiêu vào tứ kết để giành vé dự World Cup 2026. Ở giải đấu châu lục, đoàn quân của HLV Cristiano Roland cùng bảng với Hàn Quốc, UAE và Yemen.

