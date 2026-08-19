Từ nữ doanh nhân thành đạt, người phụ nữ bắt đầu lại với nghề làm giúp việc. Ảnh: QQ

Buổi trưa, trong một căn bếp ở Vũ Hán, món bò hầm 3 loại nấm sôi lục bục trong nồi đất. Người phụ nữ mặc tạp dề, thoăn thoắt chuẩn bị bữa cơm. Ít ai biết rằng cô từng là bà chủ một nhà máy vật liệu xây dựng rộng 2.000m2, trang QQ đưa tin.

Đó là Thẩm Hiểu Hà, 46 tuổi, quê Hàm Ninh, Hồ Bắc. Năm 2000, khi vừa 20 tuổi và chưa nhận bằng cao đẳng điều dưỡng, một mình cô đến Vũ Hán xin việc. Hai năm sau, Thẩm Hiểu Hà gặp Lâm Hải, một thanh niên vừa xuất ngũ, gia đình kinh doanh vật liệu xây dựng. Hai người kết hôn năm 2003.

Khoản vốn đầu tiên của hai vợ chồng là 300.000 NDT (khoảng 1,17 tỷ đồng). Họ dùng số tiền này mở gian hàng bán thiết bị vệ sinh tại Thượng Hải.

Sau đó, họ trở về Vũ Hán, thuê nhà xưởng 2.000m2, đăng ký thương hiệu riêng, tuyển hàng chục công nhân và vận hành hơn chục dây chuyền sản xuất. Thời kỳ đỉnh cao, giá trị sản lượng đạt hàng chục triệu NDT mỗi năm, tương đương hàng chục đến hơn 100 tỷ đồng.

Từ năm 2016, hoạt động kinh doanh bắt đầu lao dốc. Các dự án nhà ở hoàn thiện ưu tiên thương hiệu lớn, đơn hàng gia công của nhà máy nhỏ dần ít đi, lợi nhuận giảm.

Việc phát triển thương hiệu riêng cũng không thành công. Chi phí thiết kế, nghiên cứu, quảng bá và xây dựng kênh phân phối ngày càng lớn, trong khi sức cạnh tranh không đủ mạnh.

Năm 2019, nhà máy phải đóng cửa. Những thiết bị từng được mua với giá hơn 2 triệu NDT (hơn 7,77 tỷ đồng), cuối cùng bị bán lại với giá chỉ hơn 100.000 NDT, khoảng 389 triệu đồng.

Thẩm Hiểu Hà sụt hơn 10kg và nhiều đêm mất ngủ. Tuy nhiên, người phụ nữ vẫn cố gắng thanh toán đầy đủ tiền lương công nhân và các khoản có thể trả cho nhà cung cấp.

Sau đó, cô tiếp tục đầu tư hơn 600.000 NDT (2,33 tỷ đồng) mở chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh. Nhưng trường học gần đó cải tạo, thay đổi lối đi khiến lượng khách giảm mạnh. Sau 2 năm, cô thua lỗ hơn 400.000 NDT (1,55 tỷ đồng), rồi đóng cửa.

Tháng 4/2024, Thẩm Hiểu Hà nhìn thấy thông tin tuyển dụng nhân viên dịch vụ gia đình. Câu nói “làm nhiều hưởng nhiều, kiếm sống bằng tay nghề” khiến người phụ nữ quyết định thử sức.

Cả gia đình phản đối. Cha Thẩm Hiểu Hà cho rằng trước đây từng làm bà chủ, giờ đi dọn dẹp nhà cho người khác sẽ “khó nói với họ hàng”. Chồng cũng cho rằng gia đình chưa đến mức phải làm công việc này.

Nhưng người phụ nữ vẫn kiên quyết: “Nghề nghiệp không phân cao thấp. Kiếm sống bằng đôi tay của mình thì có gì phải xấu hổ?”.

Tháng 9/2024, Thẩm Hiểu Hà chính thức vào nghề. Việc thường xuyên ngồi xổm, quỳ lau dọn khiến đầu gối bị tổn thương, có lúc ngồi xuống còn khó đứng lên. Dù vậy, cô vẫn kiên trì.

Kinh nghiệm từng làm quản lý chất lượng trong nhà máy khiến cô đặc biệt kỹ tính. Từng vệt nước trên bàn, chân tường hay gầm sofa đều được Thẩm Hiểu Hà xử lý cẩn thận. Chưa đầy 1 năm, cô từ cấp 3 sao lên 5 sao, cấp cao nhất trong hệ thống dịch vụ của công ty.

Thẩm Hiểu Hà còn học nấu ăn, lấy chứng chỉ chăm sóc trẻ sơ sinh và chăm sóc mẹ, bé. “Học thêm một nghề là có thêm một con đường”, cô nói.

Hiện Thẩm Hiểu Hà làm việc từ khoảng 7h sáng, nhận các đơn vệ sinh, dọn dẹp sau xây dựng và nấu ăn tại nhà. Thu nhập của cô khoảng 8.000 - 9.000 NDT/tháng, tương đương 31-35 triệu đồng. Cộng với thu nhập của chồng, gia đình có cuộc sống ổn định.

Cô chia sẻ: “Đời người làm gì có chuyện luôn thuận buồm xuôi gió. Quan trọng là khi ngã xuống, đừng nằm đó. Hãy đứng thẳng lên và tiếp tục bước về phía trước”.