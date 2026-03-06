Ngày 6/3, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố vừa xử lý một trường hợp đăng tin sai sự thật về việc lực lượng Công an kiểm tra nấu bánh chưng phải có giấy tờ PCCC trên mạng xã hội Facebook.



Thông tin nấu bánh chưng phải có giấy tờ PCCC là sai sự thật. Ảnh: CACC

Trước đó, trong quá trình rà soát trên không gian mạng, đơn vị phát hiện một trang Facebook đăng tải nội dung cho rằng khi nấu bánh chưng phải có giấy tờ PCCC. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội nhưng thực chất là sai sự thật.

Tiến hành xác minh, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã làm rõ tài khoản Facebook đăng tải thông tin trên thuộc về một công ty có trụ sở tại phường Cửa Nam (Hà Nội).

Quá trình làm việc, đại diện công ty thừa nhận việc đăng tải thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng.

Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ra quyết định xử phạt công ty 15 triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật.

Cơ quan công an làm việc với trường hợp vi phạm. Ảnh: CACC

Cũng trong ngày 6/3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố đã xử phạt một trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin xuyên tạc, sai sự thật về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Đơn vị đã tổ chức xác minh, phối hợp Công an phường Bồ Đề (Hà Nội) làm việc với chủ tài khoản Facebook đăng tải thông tin trên là ông N.M.H. (SN 1950, trú phường Bồ Đề).

Quá trình làm việc, ông N.M.H. đã thừa nhận hành vi sai phạm và cam kết không đăng tải các thông tin sai sự thật trên mạng xã hội gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Cơ quan chức năng sau đó đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với ông N.M.H. về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.