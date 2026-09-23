Những ngày qua, Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia R'vê đã cử lực lượng đến tận từng gia đình có thanh niên đi làm ăn xa nhưng mong muốn tình nguyện nhập ngũ để hướng dẫn viết đơn và gửi trực tuyến.

Cán bộ đến gia đình Bùi Nhật Khang hướng dẫn em viết đơn tình nguyện nhập ngũ và gửi qua Zalo. Ảnh: Nguyễn Trung Hải

Tại mỗi gia đình, cán bộ đã gọi video trao đổi trực tiếp với các thanh niên, giải thích rõ các quyền lợi, chế độ, chính sách, đồng thời gửi mẫu đơn điện tử để họ tự tay viết, chụp ảnh gửi về xác nhận nguyện vọng.

Những hình ảnh, video ghi lại khoảnh khắc cán bộ tận tụy hướng dẫn, niềm xúc động của phụ huynh hay nụ cười của các bạn trẻ khi hoàn thành lá đơn đã khiến nhiều người xúc động.

Trong số các thanh niên gửi đơn qua Zalo, Bùi Nhật Khang (SN 2008, dân tộc Thái) dù thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ do có anh trai đang phục vụ trong quân đội nhưng vẫn quyết tâm tình nguyện lên đường năm 2027 để thực hiện ước mơ của bản thân.

Khang đang làm công nhân tại tỉnh Đồng Nai. Thấy anh trai chững chạc và rèn luyện tốt trong môi trường quân đội, Khang cũng mong muốn được nhập ngũ.

Cán bộ đến nhà Sầm Quang Nghĩa (dân tộc Tày) để hướng dẫn viết đơn tình nguyện. Ảnh: Nguyễn Trung Hải

Theo Thiếu tá Nguyễn Trung Hải - nhân viên quân lực, Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia R'vê - hiện có nhiều thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ hiện đang làm ăn tại các tỉnh phía Nam; việc quay về làm đơn tình nguyện gặp nhiều khó khăn và tốn kém chi phí đi lại. Trước thực tế đó, đơn vị đã triển khai phương thức tiếp nhận đơn trực tuyến qua không gian mạng.

Thiếu tá Hải cho biết, cách làm sáng tạo và gần gũi này vừa bảo đảm đúng quy định, vừa tạo được sự đồng thuận, tin tưởng từ gia đình và bản thân các thanh niên. Nhờ vậy, địa phương đã nhận được nhiều lá đơn tình nguyện nhập ngũ gửi về từ xa.

Anh Đàm Trường Sơn (dân tộc Mường) trúng tuyển Trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột nhưng vẫn tình nguyện nhập ngũ. Ảnh: Nguyễn Trung Hải

15 thanh niên tình nguyện nhập ngũ

Ông Nguyễn Văn Hoa - Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Ia R'vê cho biết, việc lan tỏa các tấm gương tình nguyện trên không gian mạng đã tạo hiệu ứng rất tích cực, cổ vũ mạnh mẽ tinh thần xung kích của tuổi trẻ vùng biên.

"Từng lá đơn gửi về, dù được viết tay tại nhà hay gửi qua tin nhắn Zalo từ phương xa đều là những minh chứng sinh động cho khát vọng cống hiến và tình yêu Tổ quốc thiêng liêng của thế hệ trẻ hôm nay", ông Hoa chia sẻ.

Theo thống kê từ Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã biên giới Ia R'vê, toàn xã đã ghi nhận 15 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ (bao gồm 7 đơn nộp trực tiếp và 8 đơn gửi qua ứng dụng Zalo).

Trong số này 6 thanh niên là người dân tộc thiểu số gồm Vi Văn Tuân, Bùi Nhật Khang, Hà Anh Tuấn (dân tộc Thái); Sầm Quang Nghĩa (dân tộc Tày); Phạm Hùng Dũng và Đàm Trường Sơn (dân tộc Mường).

Đáng chú ý, có 2 thanh niên dù đã trúng tuyển vào các trường đại học lớn đã gác lại ước mơ giảng đường để lên đường nhập ngũ.

Cụ thể, anh Đàm Trường Sơn trúng tuyển vào Trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk); còn anh Phạm Hùng Dũng đã xuất sắc trúng tuyển vào cả Trường ĐH Hàng hải và Trường ĐH FPT.

Ia R'vê là xã biên giới của tỉnh Đắk Lắk, có 11,7km đường biên tiếp giáp Campuchia. Địa phương có hơn 6.000 người dân, sinh kế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp với các loại cây trồng như lúa nước, mía và mì...