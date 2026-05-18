Truyền hình Iran tối 17/5 dẫn lời Thiếu tướng Mohsen Rezaei, một thành viên của Hội đồng Phân định Lợi ích Quốc gia Iran nói: "Lời khuyên của tôi dành cho Mỹ về mặt quân sự là hãy rút lui trước khi Vịnh Oman trở thành nghĩa địa cho các tàu của các ông. Nếu không, theo hiểu biết của chúng tôi, phong tỏa hải quân là một hành động chiến tranh và đáp trả lại là quyền tự nhiên của chúng tôi".

Ông Rezaei nói thêm sự kiềm chế của Iran không nên được hiểu là chấp nhận áp lực hoặc các mối đe dọa.

Vị tướng Iran này cũng đặt câu hỏi về lý do đằng sau sự hiện diện quân sự liên tục của Mỹ ở Vịnh Ba Tư và lập luận Washington không còn những lý do chính đáng mà nước này từng sử dụng để duy trì vai trò của mình trong khu vực. “Mỹ đến đây và mang theo tàu chiến của họ. Kẻ thù của họ là ai? Trước đây, Mỹ nói rằng họ đến để đối đầu với Liên Xô. Liên Xô giờ không còn tồn tại nữa”.

Ông Rezaei tuyên bố: “Eo biển Hormuz mở cửa cho thương mại nhưng sẽ đóng cửa đối với việc tăng cường quân sự và bất kỳ nỗ lực nào nhằm gây bất ổn an ninh".

Căng thẳng khu vực đã leo thang kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công vào Iran vào ngày 28/2, khiến Tehran tấn công đáp trả và đóng cửa eo biển Hormuz.

Iran và Mỹ đã đi tới một thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 8/4 thông qua sự trung gian của Pakistan. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán ở Islamabad đã không đạt được một thỏa thuận lâu dài. Thỏa thuận ngừng bắn sau đó đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump gia hạn mà không có thời hạn cụ thể.

Kể từ ngày 13/4, Mỹ đã thực thi một cuộc phong tỏa hải quân nhắm vào giao thông hàng hải của Iran tại tuyến đường thủy chiến lược này.