Tương lai của không gian sống đang được định hình lại với mục tiêu giải phóng con người khỏi gánh nặng việc nhà, nơi các thiết bị gia dụng chuyển mình thành những "đối tác" thực thụ.

Tại sự kiện công nghệ CES 2026 vừa qua, tầm nhìn về một phong cách sống "không việc nhà" đã được Samsung hiện thực hóa tại khu vực Home Companion trình diễn hệ sinh thái các thiết bị gia dụng có khả năng "thấy, nghe và gợi ý" dựa trên camera, màn hình và giọng nói.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành trung tâm của trải nghiệm ẩm thực. Tủ lạnh thế hệ mới không chỉ bảo quản thực phẩm mà còn sở hữu tính năng AI Vision để nhận diện nguyên liệu khi người dùng đưa vào hoặc lấy ra.

Thiết bị này đóng vai trò như một quản lý thực phẩm, tự động tóm tắt thói quen dinh dưỡng, đề xuất công thức nấu ăn và lập kế hoạch mua sắm hiệu quả.

Thậm chí, việc quản lý rượu vang cũng được tự động hóa với khả năng nhận diện nhãn chai và theo dõi thông tin chi tiết về giống nho hay niên vụ.

Tính năng AI Food Manager trên tủ lạnh thông minh Samsung Máy giặt sấy Bespoke AI Laundry Combo Tủ lạnh với công nghệ làm mát AI Hybrid Cooling Tủ chăm sóc quần áo Bespoke AI AirDresser and máy giặt sấy Bespoke AI Laundry Duo Robot hút bụi lau nhà Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra Máy hút bụi không dây Bespoke AI Jet Ultra, Bespoke AI Jet Lite và Jet Fit

Công việc dọn dẹp được đơn giản hóa tối đa nhờ các robot hút bụi lau nhà tích hợp camera và AI. Các thiết bị này có thể phân biệt được nội thất, dây cáp, nhận diện chất lỏng và tự động điều chỉnh phương thức làm sạch hoặc tránh né.

Đặc biệt, công nghệ khử trùng bằng hơi nước 100°C giúp duy trì môi trường sống vệ sinh mà không cần sự can thiệp nhiều của con người.

Hệ thống giặt sấy tương lai có khả năng phát hiện trọng lượng và độ bẩn của quần áo để tự điều chỉnh lượng nước và chu trình giặt.

Đáng chú ý là khả năng kết nối liền mạch: khi máy giặt kết thúc chu trình, các cài đặt phù hợp sẽ tự động được đồng bộ sang tủ chăm sóc quần áo, tạo nên quy trình chăm sóc trang phục mượt mà và tiết kiệm thời gian.

Bên cạnh sự thông minh, ngôi nhà tương lai còn chú trọng đến độ bền và sự gắn bó lâu dài. Các thiết bị được Samsung hỗ trợ cập nhật phần mềm lên đến 7 năm, giúp người dùng liên tục tiếp cận các tính năng mới về kết nối và bảo mật.

Điều này phù hợp với xu hướng phát triển đô thị thông minh và bền vững mà Việt Nam đang hướng tới, nơi công nghệ được ứng dụng để nâng cao chất lượng sống cho người dân.