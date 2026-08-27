Lo sợ khi chân teo và liệt trong thời gian ngắn

Khoảng hai năm trước, bà T.T.H. (67 tuổi, trú tại xã Củ Chi, TPHCM) bắt đầu xuất hiện những cơn đau vùng cột sống. Bà đi khám và được chẩn đoán đau thần kinh tọa, điều trị chủ yếu bằng thuốc.

Bà H. đã tìm đến nhiều nơi châm cứu, tập vật lý trị liệu với hy vọng tình trạng sẽ cải thiện. Thế nhưng, bệnh ngày càng diễn tiến nặng. Từ tháng 4, việc đi lại của bà trở nên khó khăn. Hai chân yếu dần kèm tê bì, teo cơ rồi liệt hoàn toàn, mất khả năng vận động và cảm giác.

Người con trai của bà H. chia sẻ, quá trình này diễn ra rất nhanh nên gia đình rất lo sợ.

Bà H. chia sẻ niềm vui khi đi lại được. Ảnh: Yến Vy.

Từ một người có thể tự chăm sóc bản thân, bà H. phải phụ thuộc hoàn toàn vào con cái trong những sinh hoạt hằng ngày. Đã có lúc người phụ nữ 67 tuổi tuyệt vọng, nghĩ rằng mình có thể phải sống phần đời còn lại trên xe lăn.

Gia đình đưa bà H. đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TPHCM). Kết quả MRI cột sống cho thấy bà có khối u tủy ngực kéo dài và thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, hẹp ống sống nặng.

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Vũ Hoàng Dương - Trưởng khoa Sọ não Cột sống 2 cho biết khối u của bà H. nằm tại vùng chuyển tiếp giữa cột sống cổ và cột sống ngực, nơi có tủy sống cùng nhiều cấu trúc thần kinh quan trọng. U chèn ép các cấu trúc thần kinh, khiến chức năng vận động và cảm giác của hai chân suy giảm nghiêm trọng, tiến triển đến liệt hoàn toàn.

Các bác sĩ đã tiến hành mổ cho bà H. bằng phương pháp phẫu thuật xâm lấn tối thiểu với hai đường mổ khoảng 1cm. Một đường đưa camera vào để quan sát, đường còn lại đưa các dụng cụ chuyên biệt tiếp cận khối u. Các bác sĩ bóc tách và lấy khối u ra bảo tồn cơ, xương và dây chằng.

Việc bảo tồn tốt các cấu trúc nâng đỡ giúp hạn chế nguy cơ mất vững cột sống. Người bệnh cũng không nhất thiết phải sử dụng hệ thống nẹp vít để cố định cột sống, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phục hồi vận động sớm.

Từ đôi chân bất động đến tự bước đi

Ngày đầu tiên sau mổ, bà H. mừng rỡ bật khóc khi cơ thể đã cử động hai chân, tự giơ chân lên và bắt đầu lấy lại cảm giác. Những chuyển động rất nhỏ ấy trở thành dấu hiệu của một hy vọng lớn với bà.

Bác sĩ mổ cho bà H. Ảnh: Y.Vy.

Sau đó, bà được hướng dẫn tập vật lý trị liệu, từng bước khôi phục sức cơ và khả năng vận động. Sau quá trình điều trị và phục hồi, bà đã có thể tự đi lại và được xuất viện.

Ngày có thể tự đứng lên, bước đi bằng đôi chân từng bất động, bà H. không giấu được cảm xúc hạnh phúc. Từ chỗ phải phụ thuộc hoàn toàn vào con cái, người phụ nữ 67 tuổi giờ có thể tự chăm sóc bản thân và trở về cuộc sống thường ngày.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân nếu có các triệu chứng như yếu chân tăng dần, tê bì, rối loạn cảm giác, khó khăn khi đi lại hoặc mất khả năng vận động cần được thăm khám và đánh giá chuyên sâu. Với những bệnh lý gây chèn ép tủy sống, việc xác định chính xác nguyên nhân và điều trị kịp thời có thể tạo ra khác biệt lớn.

Người vợ 28 tuổi và hành trình 'vực lại sự sống' cho chồng sau tai nạn Cuộc sống vốn bình yên của chị Phan Thị Tuyết (28 tuổi) ở Nghệ An bỗng chốc đảo lộn sau khi nhận cuộc điện thoại báo tin chồng gặp tai nạn.

Người đàn ông đến viện cấp cứu trong đau đớn do tâm lý e ngại Nam bệnh nhân 47 tuổi, ở Bắc Ninh nhập viện trong tình trạng vùng sinh dục sưng nề, bầm tím và tụ máu lan rộng xuống toàn bộ tầng sinh môn.