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Quân số

Mỹ hiện có khoảng 1,34 triệu quân nhân tại ngũ và hơn 700.000 quân dự bị. Riêng tại Trung Đông, Washington duy trì khoảng 40.000 - 50.000 binh sĩ cùng mạng lưới căn cứ quân sự trải dài từ Qatar, Bahrain đến Kuwait và UAE.

Iran có khoảng 600.000 quân thường trực, bao gồm quân đội chính quy và lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cùng hàng trăm nghìn quân dự bị. Nước này tập trung phần lớn lực lượng trong lãnh thổ và khu vực Vịnh Ba Tư.

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Lục quân

Mỹ sở hữu lực lượng lục quân hiện đại với hàng nghìn xe tăng, xe bọc thép, pháo phản lực và hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến. Khả năng triển khai lực lượng nhanh trên toàn cầu là ưu thế lớn của Mỹ.

Iran có lực lượng bộ binh đông đảo, nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung, cùng mạng lưới phòng thủ trải rộng. Tuy nhiên, phần lớn trang bị vẫn kém hiện đại hơn Mỹ.

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Hải quân

Hải quân Mỹ vượt trội tuyệt đối với các nhóm tác chiến tàu sân bay, tàu ngầm hạt nhân, tàu khu trục và hệ thống tác chiến biển xa. Mỹ cũng duy trì sự hiện diện thường xuyên tại Vịnh Ba Tư và biển Ảrập.

Iran không có tàu sân bay nhưng sở hữu số lượng lớn tàu cao tốc vũ trang, xuồng tấn công nhanh, tàu ngầm cỡ nhỏ và tên lửa chống hạm. Chiến lược của Tehran chủ yếu tập trung vào kiểm soát eo biển Hormuz và tác chiến bất đối xứng.

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Không quân

Không quân Mỹ là lực lượng mạnh nhất thế giới với hàng nghìn máy bay chiến đấu, máy bay ném bom chiến lược, máy bay tiếp dầu và hệ thống cảnh báo sớm hiện đại.

Trong khi đó, không quân Iran chủ yếu sử dụng các dòng tiêm kích được mua từ nhiều thập kỷ trước và đã nâng cấp nội địa. Tuy nhiên, Iran đang đầu tư mạnh vào tên lửa, máy bay không người lái (UAV) tấn công và hệ thống phòng không để bù đắp khoảng cách về sức mạnh không quân.

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Nếu xét về công nghệ, ngân sách quốc phòng và khả năng tác chiến trên không, trên biển, Mỹ chiếm ưu thế vượt trội. Tuy nhiên, Iran có lợi thế sân nhà, mạng lưới tên lửa quy mô lớn, lực lượng UAV phát triển và khả năng gây sức ép tại các tuyến hàng hải chiến lược ở Trung Đông. Vì vậy, bất kỳ cuộc đối đầu nào giữa hai bên cũng có thể tạo ra tác động lớn đối với an ninh và kinh tế toàn khu vực.

So sánh hệ thống phòng không của Mỹ và Iran
So sánh hệ thống phòng không của Mỹ và Iran
Mỹ và Iran đều sở hữu mạng lưới phòng không nhiều lớp, nhưng hai quốc gia theo đuổi những triết lý hoàn toàn khác nhau. Mỹ tập trung vào công nghệ đánh chặn hiện đại, trong khi Iran ưu tiên số lượng, khả năng phân tán và tự chủ sản xuất.