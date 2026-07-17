Quân số Mỹ hiện có khoảng 1,34 triệu quân nhân tại ngũ và hơn 700.000 quân dự bị. Riêng tại Trung Đông, Washington duy trì khoảng 40.000 - 50.000 binh sĩ cùng mạng lưới căn cứ quân sự trải dài từ Qatar, Bahrain đến Kuwait và UAE. Iran có khoảng 600.000 quân thường trực, bao gồm quân đội chính quy và lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cùng hàng trăm nghìn quân dự bị. Nước này tập trung phần lớn lực lượng trong lãnh thổ và khu vực Vịnh Ba Tư.

Lục quân Mỹ sở hữu lực lượng lục quân hiện đại với hàng nghìn xe tăng, xe bọc thép, pháo phản lực và hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến. Khả năng triển khai lực lượng nhanh trên toàn cầu là ưu thế lớn của Mỹ. Iran có lực lượng bộ binh đông đảo, nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung, cùng mạng lưới phòng thủ trải rộng. Tuy nhiên, phần lớn trang bị vẫn kém hiện đại hơn Mỹ.

Hải quân Hải quân Mỹ vượt trội tuyệt đối với các nhóm tác chiến tàu sân bay, tàu ngầm hạt nhân, tàu khu trục và hệ thống tác chiến biển xa. Mỹ cũng duy trì sự hiện diện thường xuyên tại Vịnh Ba Tư và biển Ảrập. Iran không có tàu sân bay nhưng sở hữu số lượng lớn tàu cao tốc vũ trang, xuồng tấn công nhanh, tàu ngầm cỡ nhỏ và tên lửa chống hạm. Chiến lược của Tehran chủ yếu tập trung vào kiểm soát eo biển Hormuz và tác chiến bất đối xứng.