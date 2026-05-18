Ngày 18/5, TAND TPHCM cơ sở 1 (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Hà (35 tuổi, trú phường Long Hương, TPHCM) mức án tử hình về tội Giết người và 2 năm tù về tội Sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Bị cáo Vũ Văn Hà tại tòa. Ảnh: Quang Hưng

Theo cáo trạng, Vũ Văn Hà nghiện ma túy và thuộc diện quản lý sau cai nghiện tại địa phương. Do chưa lập gia đình nên Hà sống cùng nhà với mẹ ruột là bà N.T.N., chị gái V.T.N. và hai con của chị N. tại khu phố Hương Sơn, phường Long Hương.

Trong quá trình chung sống, Hà không có việc làm ổn định, thường xuyên bị mẹ và chị gái nhắc nhở nên nảy sinh bức xúc.

Khoảng 3h ngày 22/9/2025, Hà xuống bếp lấy dao rồi đi lên phòng khách, nơi mẹ, chị gái và hai cháu đang ngủ để uy hiếp, buộc mọi người ra sân đứng. Sau đó, Hà tiếp tục dùng dao khống chế chị gái.

Ít phút sau, khi bà N.T.N. và chị V.T.N. quay vào trong nhà vì mỏi chân, Hà bất ngờ dùng dao tấn công chị gái, gây thương tích vùng cổ, rồi tiếp tục chém mẹ ruột.

Hậu quả, bà N.T.N. tử vong do mất máu cấp. Chị N. cùng hai con may mắn chạy thoát ra ngoài và được người dân đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Hà tiếp tục dùng dao chém chết một con chó, trước khi bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ. Kết quả xét nghiệm cho thấy Hà dương tính với ma túy.

Tại tòa, bị cáo Hà khai từng đi cai nghiện nhưng sau đó tái sử dụng ma túy. Trước thời điểm gây án, bị cáo sử dụng ma túy đá nên xuất hiện ảo giác. Hà cũng cho rằng không có mâu thuẫn với gia đình.

Nói lời sau cùng, bị cáo bày tỏ sự hối hận và xin HĐXX tuyên mức án cao nhất đối với mình. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, tước đoạt tính mạng mẹ ruột và gây thương tích cho chị gái nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất để răn đe, phòng ngừa chung. Từ đó, HĐXX tuyên phạt mức án như trên.