Đón Tổng Bí thư và Phu nhân tại nơi đỗ xe, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân đã bắt tay chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, đồng thời mời Tổng Bí thư và Phu nhân bước vào vị trí danh dự.

Thể hiện sự coi trọng chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, nước bạn đã cử quân nhạc chào mừng và bắn 21 phát đại bác. Cùng lúc đó, Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung mời Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt Đội danh dự. Tiếp đó, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Tổng Bí thư Tô Lâm giới thiệu đoàn viên chính thức của hai nước.

Tại lễ đón, thiếu nhi Hàn Quốc đã hát chào mừng Tổng Bí thư và Phu nhân ca khúc “Thiếu nhi thế giới vui liên hoan,” ca ngợi tình hữu nghị, thân ái, đoàn kết của thiếu nhi trên toàn thế giới.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân cùng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại vị trí danh dự, nghe quân nhạc cử quốc thiều hai nước. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Lee Jae Myung và Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội danh dự tại lễ đón. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân cùng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN



Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân cùng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân chụp ảnh chung với thiếu nhi Hàn Quốc tại lễ đón. Ảnh: TTXVN