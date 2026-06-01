Siêu sao Bồ Đào Nha góp mặt trong đội hình xuất phát trận ra quân World Cup 2026, gặp CHDC Congo ở tuổi 41 tuổi và 132 ngày.

Kỷ lục trước đó thuộc về cựu tuyển thủ Canada - Atiba Hutchinson, người đá chính trong trận gặp Croatia tại World Cup 2022, khi 39 tuổi và 292 ngày.

Ronaldo gặp khó trước các hậu vệ Congo - Ảnh: BR Football

Ronaldo đang tham dự kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp - cột mốc đặc biệt được Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha ghi nhận bằng huy hiệu riêng trên áo đấu.

Trận cầu với CHDC Congo, CR7 cũng có lần thứ 229 khoác áo đội tuyển quốc gia, nâng cao kỷ lục cá nhân. Tiếc rằng, anh cùng đồng đội không thể giành trọn 3 điểm, dù vươn lên dẫn trước từ rất sớm.

Thi đấu trọn vẹn 90 phút trong vai trò tiền đạo cắm, Ronaldo chỉ có 25 phá chạm bóng, chuyền chính xác 19/21 đường, tung ra 3 cú dứt điểm nhưng đều không trúng khung thành.

Ngôi sao Bồ Đào Nha tịt ngòi khi tung ra 3 cú sút không chính xác - Ảnh: FIFA

Tuổi tác ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực và sức rướn ngôi sao người Bồ, khi anh đối đầu dàn hậu vệ cao to, giàu sức mạnh bên phía Congo.

Trong số các cầu thủ ngoài vị trí thủ môn, người duy nhất lớn tuổi hơn Ronaldo từng ra sân tại World Cup là huyền thoại bóng đá Cameroon - Roger Milla.

Tại World Cup 1994 trên đất Mỹ, Milla thi đấu khi đã 42 tuổi và 39 ngày. Thế nhưng, cả hai lần xuất hiện của ông đều từ băng ghế dự bị.